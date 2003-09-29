رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، سالروز تولد مولوي را تبريك گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، در بخشي از پيام حجت الاسلام والمسلمين محمود محمدي عراقي ، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، با اشاره به اينكه مولوي را نمي توان به يك زمان و مكان محدود كرد ، آمده است : او براي ما نردباني آسماني ساخته است كه به وسيله آن به بام افلاك و به عرض اعلي ، صعود و در اوج روحانيت پرواز كنيم .

در بخش ديگري از اين پيام ، با تأكيد بر اينكه رسالت عرفاني و ادبي مولوي در واقع منقلب ساختن جامعه يخ زده بشري بود ، آمده است : همانگونه كه در آغاز تاريخ تمدن انساني ، آفتاب مدنيت و فرهنگ از مشرق طلوع كرد ، آن آتش مقدسي كه جهان مادي را از سردي وانجماد نجات مي دهد نيز ، از افق مشرق ظهور خواهد كرد .

در بخش پاياني اين پيام آمده است : آنچه امروز به عنوان رسالت سنگين بر عهده ما است ، مسئوليت انتقال انديشه هاي بلند معنوي ، ديني ، اخلاقي و عرفاني شخصيت هايي نظير مولانا است . بي ترديد اگر نبود، درياي گوهر اين انديشه هاي تابناك مولوي و زبان آهنگين او در غزليات ديوان شمس و مضامين بلندي كه در مثنوي نهفته است ، افكار بسياري از پژوهشگران و اديبان در شرق و غرب عالم به شناخت مجدد و طرح وبررسي زواياي ناشناخته مولانا معطوف نمي شد .



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