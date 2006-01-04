ويتامين D از بروز سرطان هاي سينه، روده بزرگ و تخمدان جلوگيري مي كند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، محققان دانشگاه سن ديه گو كاليفرنيا معتقدند: استفاده بيشتر از مكمل هاي ويتامين D راهي آسان و ارزان براي كاهش آمار ابتلا به سرطان هاي مختلف خواهد بود. اما برخي از كارشناسان ديگر عقيده دارند براي تجويز قطعي مكمل هاي ويتامين D به عنوان داروي پيشگيري از ابتلا به سرطان به تحقيقات بيشتري نياز است.

يافته هاي اين تحقيق اختلاف نظراتي را بين محققان به وجود آورده و هنوز نتيجه روشني از آن به دست نيامده است.

اصلي ترين مدرك موجود در اين خصوص انجام آزمايش بر روي افرادي است كه به طور اتفاقي انتخاب شده بودند و براي آنها استفاده از ويتامين D و داروي تسكين بخش استفاده شده بود. محققان اين افراد را به دو گروه تقسيم كردند و ميزان ابتلا به سرطان را روي آنها مورد ازمايش قرار دادند.

در اين تحقيق فاكتورهاي ديگر موثر در بروز سرطان از جمله ورزش نكردن، چاقي و رژيم نامناسب غذايي در نظر گرفته نشده بود.