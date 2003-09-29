محل برگزاري نمايشگاه بين المللي تهران تغيير نمي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزير بازرگاني در حاشيه مراسم افتتاحيه همايش راهبرد توسعه اقتصادي ايران وعضويت در سازمان تجارت جهاني ، با اشاره انتقال نمايشگاه بين المللي تهران افزود: در حال حاضر امكان برگزاري پراكنده نمايشگاهها امكان پذير نيست و وزارت بازرگاني نيز براساس برنامه زمانبندي شده براي برگزاري نمايشگاههاي تخصصي با كشورهاي ديگر تعهداتي داده است.

محمد شريعتمداري برانجام دادن مذاكره با مسوولان شهرداري براي رفع اين مشكل تاكيد كرد.

وي هماهنگي در برگزاري نمايشگاههاي عمومي و با مراجعه كننده زياد مانند نمايشگاه بهاره ، كتاب و خودرو را به صورت غير متمركز از راهكارهاي حل اين مشكل ذكر كرد .

شريعتمداري با اشاره برگزاري 45 نمايشگاههاي تخصصي بين المللي در طول سال افزود: يكي از مهمترين تصميمات ما ، تعطيلي نمايشگاه عمومي تهران و برگزاري نمايشگاههاي بين المللي و تخصصي بوده است.

وي با اشاره به برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي برگزاري نمايشگاههاي بلند مد ت EXPO افزود: ازچهار سال گذشته مذاكراتي با وزارت مسكن و شهر سازي براي دراختيار گذاشتن زمينهايي در اطراف مناطق چيت گر، شهر پرند و كرج انجام شده كه در حال حاضر با در اختيار داشتن منطقه پرند ، اميد است اعتبارات اين طرح در بودجه سال 1383 تامين شود

شريعتمداري همچنين به مساله واردات خودرو اشاره كرد و گفت: واردات خودرو در صورتي كه به نفع اقتصاد ملي باشد و موجب بحران در صنايع كشور نشود، مناسب است.

وي توافق با سازمان محيط زيست وموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي را درمورد تعيين نرخ تعرفه170 درصدي ازبرنامه هاي اين وزارتخانه براي واردا ت خودرو ذكر كرد.

شريعتمداري با اشاره مشكل چاي كشور گفت: طرح جامع چاي در كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است. وي اجراي طرح جامع چاي را در يك دوره زماني معين و ضرورت واردات اين محصول را به عنوان يكي از نيازهاي اساسي اين طرح ذكر كرد .

شريعتمداري افزود: اميد است با استفاده از نظرات سنديكاي چايكاران ، كارخانه داران و تشكل هاي كشاورزي و تعيين نرخ تعرفه موثر در كميسيون بازار، اين طرح بزودي اجرايي شود .