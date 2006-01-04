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۱۴ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۰۷

از سوي مؤسسه شيعه شناسي

دومين شماره نشريه " اخبار شيعيان" منتشر شد

دومين شماره نشريه " اخبار شيعيان" منتشر شد

دومين شماره جريده " اخبار شيعيان" از سوي مؤسسه شيعه شناسي با هدف ارائه مطالب، اخبار و مباحث مربوط به شيعيان جهان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر"، اين نشريه اخبار فرهنگي و مذهبي، اخبار اجتماعي، اخبار اقتصادي، اخبار سياسي و اخبار ويژه از سراسر جهان را منعكس مي كند .

در اين شماره از نشريه اخبار شيعيان گفتگويي با آيت الله محسن اراكي درباره وضعيت شيعيان خارج از كشور صورت گرفته است. 

در بخش خبر ويژه به گسترش تشيع در الجزاير اشاره شده است. همچنين بخش تحليل نيز به وضعيت شيعيان كانادا و اتخابات پارلماني افغانستان مي پردازد.

گزارش نمايشگاه قرآن و عترت و معرفي سايت آستان قدس رضوي از عناوين پاياني اين شماره از نشريه "اخبار شيعيان" است.

"اخبار شيعيان"، ماهنامه اي خبري و تحليلي، مختص شيعيان جهان است كه نخستين شماره آن آذر ماه منتشر شد.

کد مطلب 273911

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