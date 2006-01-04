ادامه اختلافات ميان بوش و دمكراتها درباره اجراي قانون "پاتريوت "

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت : " با وجود مخالفتهاي نمايندگان دموكرات با اجراي كامل اين قانون، كاخ سفيد همچنان از توانايي رئيس جمهور در مبارزه با تروريسم دفاع مي كند."

بوش روز گذشته در جمع 19 نفر از دادستانهاي فدرال آمريكا به گزارشگران گفت:" دشمن هنوز دور نشده است؛ آنها هنوز هستند و من از كنگره انتظار دارم كه بفهمند ما هنوز در موقعيت جنگ قرار داريم و آنها بايد ابزاري را در اختيار ما قرار دهند تا در اين جنگ پيروز باشيم."

اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد كه پيش از اين با خبرنگاران صحبت كرده بود ، تصريح كرد:" دموكراتها فقط سعي مي كنند تا پيشنهادهاي گروههاي ويژه ليبرال از جمله اتحاديه ليبرال هاي آمريكا را به مرحله عمل برسانند؛ دموكراتها فقط تلاش مي كنند كه اين اتحاديه را آرام كنند، زيرا آنها مي خواهند قانون پاتريوت را تضعيف كنند."

وي پيش از اين گفته بود : با تصويب اين لايحه، 14 ماده از 16مواد اين قانون دائمي خواهد شد .

وي افزود كه اين لايحه براي پيروزي در مبارزه با تروريسم ضروري است؛ تمديد قانون پاتريوت به بازجويان و مقامات كمك خواهد كرد كه گروههاي تروريستي را برچينند ، توطئه هاي تروريستي را بر هم زنند و تروريستها را پيش از انجام حمله دستگير كنند.

در حال حاضر دو موضوع مهم دركاخ سفيد در حال بررسي است: يكي قانون پاتريوت و ديگري افشاگري هاي اخير دولت بوش كه به سازمان امنيت ملي اجازه داده است تا به منظور مبارزه با تروريسم مكالمات تلفني و اي. ميلهاي مردم را كنترل كند.

طي ماه جاري كنگره قرار است كه اولا تحقيقاتي را در زمينه اين افشاگري انجام دهد و از سوي ديگر به قانون پاتريوت راي دهد .

جرج بوش و مشاورانش سعي دارند كه دموكراتها را به جرم به خطر انداختن امنيت ملي محكوم كنند، اما كاهش محبوبيت بوش و سازماندهي هر چه بيشتر دموكراتها در مخالفت با وي فضا را تغيير داده است.

قانون پاتريوت چند روز پيش توسط بوش به مدت يك ماه يعني تا 3 فوريه تمديد شد.