رقابت 13 فيلم ايراني براي تصاحب 3 پروانه زرين

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، اسامي فيلمهايي كه هيأت انتخاب اين جشنواره پس از بازبيني برگزيده اند، بدين شرح است:1- "بهشت جاي ديگري است" به كارگرداني عبدالرسول گلبن2- "جوجه اردك من" به كارگرداني امير فيضي 3- "خورشيد مصر" به ارگرداني بهروز يغماييان و شهرام خوارزمي4- "رسم عاشق كشي" به كارگرداني خسرو معصومي5- "ساكنين سرزمين سكوت" به كارگرداني سامان سالور6- "سلام" به كارگرداني جواد ارشاد7-" فراري" به كارگرداني رضا جعفري8- "قناري" به كارگرداني جواد اردكاني9- "كفشهاي جيرجيرك دار" به كارگرداني شاپور قريب10- "كودكانه" به كارگرداني مسعود كرامتي11-" كودك شاعر" به كارگرداني ميرقاسم رضي12-" من و نگين دات كام" به كارگرداني حسين قناعت13- "موشو" به كارگرداني محسن محسني نسب .

هيأت داوران جشنواره امسال را مرضيه برومند، رسول صدرعاملي، ابوالحسن داوودي، علي اكبر قاضي نظام و رحمت الله محرابي تشكيل مي دهند.

هجدهمين جشنواره فيلم كودك ونوجوان اصفهان از 10 تا 16 مهرماه برگزار مي شود.