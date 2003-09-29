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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۴:۰۷

قائم مقام معاون زراعت وزير جهاد كشاورزي درگفت و گو با مهر:

فقط امكان نگهداري60درصد گندم هاي توليد شده در كشور را داريم

فقط امكان نگهداري60درصد گندم هاي توليد شده در كشور را داريم

ظرفيت ذخيره سازي گندم در كشور هفت ميليون تن است كه با افزايش توليد گندم در كشور نياز به ايجاد سيلوهاي جديد با ظرفيت بيش از پنج ميليون تن است.

مديركل گندم، برنج  وحبوبات وزيرجهاد كشاورزي درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: ظرفيت سيلوهاي كشور پنج ميليون و800 هزار تن است كه با احتساب يك ميليون تن ظرفيت انباركارخانه هاي آرد ، فقط مي توانيم6 ميليون 800 هزارتن از گندم هاي توليدي را نگهداري كنيم.
حيدرپور به توليد ده ميليون تني گندم در سال جاري و 2 ميليون و 700 هزار تن ذخيره سازي براي سال بعد اشاره و تصريح كرد: براي نگهداري مناسب گندم نياز به ايجاد 12 ميليون و 700 هزار تن انبار است.
وي گفت: هم اكنون براي نگهداري بيش از پنج ميليون تن گندم كشور، از ظرفيت دو ميليون تني انبارهاي چند منظوره سازمان تعاون روستايي و انبارهاي سر باز استفاده مي شود.
حيدرپور در ادامه به ضايعات 20 درصدي مراحل توليد گندم در كشور اشاره كرد و گفت: براي نگهدار بهينه و كاهش ضايعات نگهداري بايد با ايجاد انبارهايي در كارخانه هاي آرد ، ظرفيت نگهداري را در كارخانه ها بالا ببريم.
وي درپايان به فرسوده بودن تجهيزات كشاورزي اشاره و تصريح كرد: سالانه 10 درصد از گندم هاي توليد شده به دليل فرسودگي كمباينها و پنج درصد هنگام سبوس گيري از بين مي رود.

 

 

کد مطلب 27395

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