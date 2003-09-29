فقط امكان نگهداري60درصد گندم هاي توليد شده در كشور را داريم

مديركل گندم، برنج وحبوبات وزيرجهاد كشاورزي درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: ظرفيت سيلوهاي كشور پنج ميليون و800 هزار تن است كه با احتساب يك ميليون تن ظرفيت انباركارخانه هاي آرد ، فقط مي توانيم6 ميليون 800 هزارتن از گندم هاي توليدي را نگهداري كنيم.

حيدرپور به توليد ده ميليون تني گندم در سال جاري و 2 ميليون و 700 هزار تن ذخيره سازي براي سال بعد اشاره و تصريح كرد: براي نگهداري مناسب گندم نياز به ايجاد 12 ميليون و 700 هزار تن انبار است.

وي گفت: هم اكنون براي نگهداري بيش از پنج ميليون تن گندم كشور، از ظرفيت دو ميليون تني انبارهاي چند منظوره سازمان تعاون روستايي و انبارهاي سر باز استفاده مي شود.

حيدرپور در ادامه به ضايعات 20 درصدي مراحل توليد گندم در كشور اشاره كرد و گفت: براي نگهدار بهينه و كاهش ضايعات نگهداري بايد با ايجاد انبارهايي در كارخانه هاي آرد ، ظرفيت نگهداري را در كارخانه ها بالا ببريم.

وي درپايان به فرسوده بودن تجهيزات كشاورزي اشاره و تصريح كرد: سالانه 10 درصد از گندم هاي توليد شده به دليل فرسودگي كمباينها و پنج درصد هنگام سبوس گيري از بين مي رود.