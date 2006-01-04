  1. هنر
آينده پروژه "تصميم كبري" نامعلوم است

فريدون حسن‌پور كه قرار بود فيلم سينمايي "تصميم كبري" را پاييز امسال كليد بزند، آينده اين پروژه را به دليل تغيير سياست تلويزيون در ساخت فيلم سينمايي نامشخص ارزيابي كرد.

اين كارگردان تلويزيون و سينما درباره زمان آغاز توليد فيلم سينمايي "تصميم كبري" به خبرنگار تلويزيوني "مهر" گفت: "هيچ چيز مشخص نيست. قرار بود اين فيلم از اوايل مهر امسال جلوي دوربين برود، اما شرايط توليد امكان‌پذير نشد و بر اساس صحبت‌هايي كه تاكنون با مديران شبكه دو داشته‌ام، زمان دقيق آغاز پروژه مشخص نيست. حتي صحبت‌هايي از تبديل اين پروژه از سينمايي به ويديويي هم وجود دارد."

متن اين فيلم سينمايي به وسيله پيام يزداني و سيروس حسن‌پور بر اساس قصه مشهوري به همين نام در يكي از كتاب‌هاي دوره دبستان به نگارش درآمده است. داستان به اين ترتيب است كه كبري دختري 12 ساله از عشاير كشور است و در منطقه چهارمحال و بختياري سكونت دارد، در شرايطي قرار مي‌گيرد كه بايد يك تصميم جدي بگيرد. اين تصميم برخلاف داستان دوره كودكي تصميمي ساده نيست، بلكه تصميمي جدي است كه بايد خوب درباره آن فكر كند.

فيلم سينمايي "تصميم كبري" به سفارش گروه كودك و نوجوان شبكه دو سيما توليد خواهد شد.

