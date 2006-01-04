واكنش مطبوعات لبنان به سفر امروز استراو به بيروت

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه المستقبل درمورد اين سفرهيچ واكنشي ازخود نشان نداد، فقط اين خبررا با تيتر" سفر امروزاستراو به منظور حمايت از لبنان" به لبنان درج كرد.

اما روزنامه النهارسفراستراوبه لبنان را آن هم درزماني كه تحقيقات بين المللي تروررفيق حريري با مسائل امنيتي همزمان شده است وهمچنين با توجه به اينكه تا چند هفته ديگر كنفرانس دوستان لبنان برگزارخواهد شد، قابل اهميت خواند.

اين روزنامه درادامه نوشته است: طي اين سفر، استراو با فوزي صلوخ وزير امورخارجه،علامه محمد حسين فضل الله مرجع تقليد شيعيان لبنان و نصرالله پطرس صفير اسقف اعظم ماروني هاي لبنان ديدار مي كند.

روزنامه السفيرلبنان نيزدرخصوص اين سفرنوشت : اين ديدارپس ازسفردوگلاس هرد وزير امورخارجه وقت انگليس درسال 1993 اولين سفر وزير امورخارجه انگليس به اين كشور( لبنان)، به شمار مي رود.

قراراست استراو طي اين سفر با خانواده هاي اسراي لبناني در بند رژيم اسرائيل نيزديداركند.

اين روزنامه درادامه مي نويسد: موضوعاتي كه درخلال اين سفر به آن پرداخته مي شود شامل بررسي روابط لبنان وسوريه درسايه چالش هاي اخيركه به سريال انفجارها و ترورها كشيده شده است و همچنين اوضاع امنيتي و كمك هايي كه ممكن است دراين زمينه ارائه شود وسپس پرونده تروررفيق حريري پس ازاظهارات عبدالحليم خدام معاون سابق بشاراسد رئيس جمهوري سوريه و سرانجام شامل قطعنامه 1559 شوراي امنيت سازمان ملل متحد و برگزاري نشست بين المللي حمايت ازلبنان مي شود.

قراراست جك استراو وزيرامورخارجه انگليس به منظورحمايت از سياست لبنان عصرامروزبه اين كشورسفرمي كند.

ديدار استراو تا ظهرروزجمعه به طول مي انجامد.

وزير امورخارجه انگليس درخلال اين ديدار با اميل لحود رئيس جمهوري لبنان ديدارنخواهد، بلكه نشستي را با فواد سنيوره و تعدادي ديگر از شخصيت هاي سياسي و مذهبي اين كشوربرگزار خواهد كرد.

سفر امروزاستراو، اززمان انتصابش به عنوان وزير امورخارجه انگليس در ژوئن سال 2001 اولين سفر به اين كشورمحسوب مي شود.