نمايشگاه عكسي درباره مبارزه با اعتياد برپا مي شود

آقاي كريمي صارمي مدير آژانس عكس ايران در گفت و گو با خبرگزاري مهر ضمن اعلام اين مطلب افزود: در اين نمايشگاه 100 قطعه عكس سياه و سفيد از آثار عكاسان برتر كشور با موضوع محوري مبارزه با اعتياد به نمايش گذاشته مي شود. اين آثار مراحل اعتياد و گرفتاري يك فرد را در دام مواد مخدر در قالب سه دوره ورود به اعتياد، زمان اعتياد و راه هاي جلوگيري و مواجهه با آن مورد توجه و نظر قرار مي دهد كه در هر كدام از اين مراحل مسايل و موضوع هايي كه موجب ورود فرد به اعتياد مي شود، مسايل و مشكلاتي كه گريبانگير فرد معتاد مي گردد و درنهايت راههايي كه مي تواند به خلاصي فرد منجر شود، به تصوير در مي آيد..

گفتني است اين نمايشگاه كه به انگيزه معرفي ديدگاه كارشناسان و جامعه شناسان در جهت اقدامي منسجم و هماهنگ براي خلق آثار هنري و فرهنگي صورت مي پذيرد، به سفارش دبيرخانه شوراي آموزش و فرهنگ پيشگيري از اعتياد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به همت آژانس عكس ايران برپا مي شود.