  1. سیاست
  2. سایر
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۹:۵۳

به همت آژانس عكس ايران

نمايشگاه عكسي درباره مبارزه با اعتياد برپا مي شود

به زودي نمايشگاه عكسي در زمينه مبارزه با اعتياد و ارايه راه هاي پيشگيري از آن به همت آژانس عكس ايران در تهران و سپس شهرستانها برپا مي شود.

آقاي كريمي صارمي مدير آژانس عكس ايران  در گفت و گو با خبرگزاري مهر ضمن اعلام اين مطلب افزود: در اين نمايشگاه 100 قطعه عكس سياه و سفيد از آثار عكاسان برتر كشور با موضوع محوري مبارزه با اعتياد به نمايش گذاشته مي شود.  اين آثار مراحل اعتياد و گرفتاري يك فرد را در دام مواد مخدر در قالب سه دوره  ورود به اعتياد،  زمان اعتياد و راه هاي جلوگيري و مواجهه با آن مورد توجه و نظر قرار مي دهد  كه در هر كدام از اين مراحل مسايل و موضوع هايي كه موجب ورود فرد به اعتياد مي شود، مسايل و مشكلاتي كه گريبانگير فرد معتاد مي گردد و درنهايت راههايي كه مي تواند به خلاصي فرد منجر شود، به تصوير در مي آيد..

گفتني است اين نمايشگاه كه به انگيزه  معرفي ديدگاه  كارشناسان و جامعه شناسان در جهت اقدامي منسجم و هماهنگ براي خلق آثار هنري و فرهنگي صورت مي پذيرد،  به سفارش دبيرخانه شوراي آموزش و فرهنگ پيشگيري از اعتياد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به همت آژانس عكس ايران برپا مي شود.

کد مطلب 274

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها