جلسه مطبوعاتي جشنواره اكو فردا در فرهنگسراي نياوران برگزار مي شود

به گزارش " مهر " به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي نيا وران ، در اين جلسه علاوه بر" بابك محمدي " دبير جشنواره و " اسماعيل بني اردلان " مدير برگزاري جشنواره ،آقايان " اصلاني " و " علي عارف " اعضاي اكو حضور خواهند داشت تا پاسخگوي سوالات خبرنگاران در باره اين جشنواره باشند.

لازم به توضيح است اين جشنواره بين المللي تئاتر از بيستم تا سي مهرماه جاري در استانهاي گيلان ، مازندران وگلستان برگزار مي شود. افتتاحيه جشنواره درفرهنگسراي نياوران تهران و اختتاميه نيزدر سه استان ذكر شده برگزار مي شود.



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