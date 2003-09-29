سايپا - پاس ، ياران ديروز و رقيبان امروز

به گزارش خبرنگار "مهر" ، سايپا براي اين بازي كه راس ساعت 15:30 فردا (سه شنبه) در ورزشگاه شهيد شيرودي تهران برگزار خواهد شد ، هيچ بازيكن محرومي ندارد و با رسيدن مصدومان خود به شرايط بازي فقط فرهاد خانگلي را به دليل آسيب ديدگي در اختيار نخواهد داشت .

محمد مايلي كهن سرمربي سايپا روي نيمكت تيم مقابل دستيار سابق خود يعني مجيد جلالي را مي بيند و جالب اينكه اين دو نفر در ليگ 80 در كنار يكديگر هدايت همين تيم سايپا را بر عهده داشتند . سايپا در اين فصل دست به جوانگرائي كامل زده و با وجود ارائه بازيهاي مورد قبول به دليل فقدان تجربه چندين امتياز حساس را تا اينجاي كار از دست داده است . در جمع شاگردان مايلي كهن ، امير حسين يوسفي يك مهره كليدي محسوب مي شود كه كادرفني سايپا روي سرعت و تكنيك او براي رخنه در خط دفاعي پاس حساب ويژه اي باز كرده است . دركنار يوسفي چپ پا ، عقيلي ، اميرآبادي ، ايزدي ، فارسي و كاظمي هم جزو نفراتي هستند كه براي ارائه يك بازي پاياپاي با حريف نامداري چون پاس ، مي توان به آنها اميد بست .

اما سبزجامگان تهراني پس از عدم نتيجه گيري مطلوب طي دو هفته نخست ليگ برتر ، دو برد پياپي طي هفته هاي سوم و چهارم كسب كردند تا ضمن بازيابي هماهنگي تيمي خود را به مكان پنجم جدول رده بندي برسانند . پاسي ها تركيب موفق فصل گذشته خود را بي كم و كاست حفظ كرده و با چند بازيكن جديد هم آن را تقويت كرده اند و امسال به كمتر از قهرماني راضي نيستند . اين تيم از بابت قواي تهاجمي با داشتن نفراتي چون خداداد عزيزي ، آرش برهاني ، جواد نكونام ، عباس آقائي ، محسن بياتي نيا و ... مشكلي حس نمي كند ولي خط دفاعي اين تيم با وجود در اختيار داشتن مهره هاي سرشناس به دليل قرار گرفتن در سيستم جديد 4 دفاع زنجيره اي هنوز نتوانسته آن صلابت فصول گذشته را از خود به نمايش بگذارد و مقابل مهاجمان سرعتي كاستي هاي عديده اي را از خود بروز داده است .

* نتايج ديدارهاي فصل گذشته :

بازي رفت : پاس 2 ( خداداد عزيزي 6 ، محسن بياتي نيا 65 ) سايپا صفر

ديدار برگشت : سايپا صفر پاس 2 ( فرهاد ربيع خواه 15 ، جواد نكونام 28 )