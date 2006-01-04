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۱۴ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۳۳

دانشگاه علوم پزشكي تهران حركت جدي در زمينه اورژانس را آغاز كرده است

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: اورژانس و تخت هاي ICU از مهمترين نيازهاي كشور است به همين دليل دانشگاه علوم پزشكي تهران ستاد اورژانس را فعال كرده و اين موضوع يكي از حركت هاي جدي و مهم دانشگاه است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "محمد باقر لاريجاني" صبح امروز در مراسم افتتاح بخش مراقبت هاي ويژه اطفال PICU در بيمارستان بهرامي در جمع خبرنگاران افزود: نيازهاي اورژانس و به خصوص اورژانس كودكان كاملاً احساس مي شود و براي رفع اين نياز رياست بيمارستان بهرامي تلاش كرد تا اين بخش در اين بيمارستان راه اندازي شود.

وي بيمارستان بهرامي را تنها بيمارستان فوق تخصصي كودكان در شرق تهران دانست و ياد آور شد : اين مركز درماني مراجعات زيادي و قدمت طولاني از مراكز درماني مهم اين منطقه تهران محسوب مي شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران كمبود تخت هاي ICU و CCU را از مهمترين مشكلات بخش سلامت جامعه ذكر كرد و گفت: با توجه به مسائل اروژانس در كشور، بيمارستان ها نياز شديدي به تخت هاي مراقبت هاي ويژه دارند.

کد مطلب 274034

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