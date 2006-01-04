دانشگاه علوم پزشكي تهران حركت جدي در زمينه اورژانس را آغاز كرده است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "محمد باقر لاريجاني" صبح امروز در مراسم افتتاح بخش مراقبت هاي ويژه اطفال PICU در بيمارستان بهرامي در جمع خبرنگاران افزود: نيازهاي اورژانس و به خصوص اورژانس كودكان كاملاً احساس مي شود و براي رفع اين نياز رياست بيمارستان بهرامي تلاش كرد تا اين بخش در اين بيمارستان راه اندازي شود.

وي بيمارستان بهرامي را تنها بيمارستان فوق تخصصي كودكان در شرق تهران دانست و ياد آور شد : اين مركز درماني مراجعات زيادي و قدمت طولاني از مراكز درماني مهم اين منطقه تهران محسوب مي شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران كمبود تخت هاي ICU و CCU را از مهمترين مشكلات بخش سلامت جامعه ذكر كرد و گفت: با توجه به مسائل اروژانس در كشور، بيمارستان ها نياز شديدي به تخت هاي مراقبت هاي ويژه دارند.