صهيونيستها مخفيانه كنيسه اي را در مسجد الاقصي بنا مي كنند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، شيخ "عكرمه صبري"، مفتي اعظم بيت المقدس و فلسطين گفت : مقامات صهيونيستي رژيم اسرائيل به نام حفاري به چنين اقدامي دست زده اند كه اين امر مسجد الاقصي را به خطر مي اندازد.

وي از جهان اسلام خواست در راستاي متوقف كردن ساخت اين كنيسه اقداماتي صورت دهند، چرا كه مسجد الاقصي تنها به مردم فلسطين اختصاص ندارد و متعلق به مسلمانان سراسر جهان است.

براساس گزارش وفا، خبرگزاري فلسطين، شيخ صبري يادآورشد : مقامات اشغال اسرائيل از سال 1996 ازدرهاي بزرگ طرف غربي استفاده كرده و مجموعه اقداماتي را به نام حفاري انجام مي داده اند كه اكنون منجر به ساختن مخفيانه يك كنيسه شده است.

وي تصريح كرد : ساختن چنين كنيسه اي نشان مي دهد كه اسرائيليها هيچ نشانه اي از معبد سليمان پيدا نكرده و اين امر آنها را بر آن داشته اتاقهايي بنا كنند تا بتوانند به صورت مبهم و سربسته تاريخ ديني خود را روايت كنند.

اين كنيسه در بخش غربي مسجد الاقصي قرار دارد و داراي اتاق است.

