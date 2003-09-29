واردات برنج از پاكستان از سر گرفته مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از سايت خبري پك تريبيون ، عبدالرحيم جانو رييس سازمان صادرات برنج پاكستان (REPA ) اعلام كرد مقامات ايران تصميم گرفته اند واردات برنج از پاكستان را از سر بگيرند .
وي افزود:هياتي از سازمان صادرات برنج پاكستان در سفر اخير خود به ايران موفق شدند با مقامات مسول ايراني براي صاردات 22هزار تن برنج به ارزش12 ميليون دلار به توافق برسند.
جانو اظهار داشت : ايران بازار مناسبي براي فروش برنج پاكستان است كه برخي بد شانسي ها باعث شد كه اين بازار را براي مدتي از دست بدهيم.
در پي توافق مقامات دو كشور و پس از توقف نسبتا طولاني ، برنج پاكستاني بار ديگر وارد بازارهاي ايران مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از سايت خبري پك تريبيون ، عبدالرحيم جانو رييس سازمان صادرات برنج پاكستان (REPA ) اعلام كرد مقامات ايران تصميم گرفته اند واردات برنج از پاكستان را از سر بگيرند .
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