امين زاده : تبادل اطلاعات هسته اي حق تمامي اعضاي آژانس است

امين زاده نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: از آنجايي كه تحقيقات فناوري هسته اي از مراحل اوليه چرخه سوخت به حساب مي آيد داشتن اين تحقيقات طبق معاهده ان پي تي غير قانوني نمي باشد زيرا جمهوري اسلامي ايران تمام مراحل تحقيقات خود را زير نظر آژانس انرژي اتمي انجام مي دهد.

عضو گروه آبادگران مجلس هفتم تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران از آغاز فعاليت هاي هسته اي خود به طور شفاف مراحل انجام فعاليتش را در اختيار آزانس انرژي اتمي قرار داده است و بر اساس ماده 4 ان پي تي حركت كرده است.

امين زاده با اشاره به ماده 4 معاهده ان پي تي گفت : بر اساس ماده 4 معاهده آژانس انرژي اتمي حقوق ايران همچون حقوق تمامي كشورهايي كه از فناوري هسته اي استفاده مي كنند بايد محفوظ باشد، زيرا جمهوري اسلامي ايران نيز طبق همان معاهده موجود در سازمان انرژي هسته اي عضو است و تمامي كارهايش زير نظر اين آژانس انجام مي گيرد.

وي تبادل اطلاعات در خصوص فناوري هسته اي را حق تمامي اعضاي عضو آژانس بين المللي دانست وافزود: هيچ كشوري حق ندارد كشور ديگر را از داشتن فناوري روز هسته اي منع كند زيرا تبادل فناوري هسته اي در زمينه فعاليت هاي هسته اي حق تمامي اعضاي آژانس انرژي اتمي مي باشد.