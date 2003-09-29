ايجاد تعادل درجامعه با محدود كردن دختران به دانشگاه صورت نمي گيرد

شهربانو اماني در گفت گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : امروزه در شهر هاي بزرگ با توجه به افزايش وروديهاي دختران به دانشگاهها نبايد دغدغه و نگراني داشتن تحصيلات عاليه براي زنان و دختران را داشته باشيم واين باعث افتخار كشور ما درعرصه هاي جهاني است.

وي درادامه افزود: درشهرهاي كوچك وروستاها امكانات وفضاي آموزش براي دختران بيشتر از پسران نيست ودرحال حاضر دريك مسابقه كاملا عادلانه اي مانند كنكور كه درآن امكان ارايه سليقه ونظرات كاملا محدود است زمينه هاي ورود زنان به عرصه علم ودانش فراهم شده است وبراساس شايستگيها وتوانايي هاي دختران ورود آنها بيشتر از پسران است.

عضو كميته زنان مجلس تاكيد كرد: براي محدود كردن و حفظ تعادل و بهم نخوردن بعضي از عرف هاي جامعه نبايد ورود دختران را به دانشگاه محدود كرد وبراي آنها سهميه گذاشت بلكه بايد با اين مساله ريشه اي برخورد شود وبايد مشكلاتي كه پيش روي عدم ورود وهمچنين عدم انگيزه پسران به آموزش عالي وجود دارد را بررسي كرد نه اينكه با معلول مبارزه شود.

اماني خاطر نشان كرد: همه سالها تعداد زيادي ازجوانان دختر وپسر دركنكور شركت مي كنند ولي تنها 10 درصد آنها پذيرفته مي شوند واين دليل بر بي استعدادي 90 درصد باقيمانده نيست بلكه بايد شرايطي براي حضور آنها فراهم شود وهمچنين زير بنا وعلتها نيز از بين برده شود.