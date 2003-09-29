بسيج ورزش كشور از ايثارگران ورزشكار و قهرمانان ملي تجليل مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مراسم همزمان با ولادت با سعادت سروروسالارشهيدان حضرت امام حسين (ع) وعلمداركربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) وگراميداشت هفته دفاع مقدس باحضورتعدادي ازمعاونان ومسوولان سازمان تربيت بدني، روساي فدراسيونها وجمعي ازفرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي روز چهارشنبه هفته جاري درتالار اجتماعات هتل ورزش برگزار مي شود وضمن تجليل ازافتخارآفريني ها ورزشكاران ايثارگرازمقام شامخ شهداي ورزشكار كه در راه حفظ عزت وسرافرازي آرمانهاي انقلاب اسلامي به دعوت حق لبيك گفتند، تجليل بعمل مي آيد.

لازم به يادآوري است: دراين مراسم ورزشكاران ايثارگر: محمد كوثري، محمد كبريايي، حسين آبشناسان، عباس موسيوند ، مهدي اربابي، مصطفي اردستاني، محمد پنجعلي، محمد حسن انصاري فر، محمود معمار و نعيم سعداوي (فوتبال) مراد علي شيراني، محمدي و محمدرضا حكيم جوادي (كشتي) والي (وزنه برداري) مهرداد آگين (بسكتبال) گلبريان (بوكس ) هادي رضايي (واليبال) محمدرضا حاجي (شنا - واترپلو) تجليل بعمل مي آيد. ضمن آنكه ازخانواده هاي محترم شهداي ورزشكار، شهيد رضامهراني (گلبال نابينايان) شهيد رضايي مجد (تيم ملي فوتبال جوانان) شهيد مجيد سپاسي (فوتبال- شيراز) شهيد ملا افضل وشهيد قاضي (فوتبال- سپاهان اصفهان) وشهيد سعيد گلاب (بسكتبال) قدرداني مي شود.

گفتني است: اين مراسم براي نخستين بار توسط بسيج ورزش كشور برگزارمي گردد.

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