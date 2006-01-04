فلاحت پيشه : ايران بايد گام هاي بعدي را در خصوص فناوري روز هسته اي بردارد

نماينده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران براساس معاهده "ان.پي.تي" حركت كرده و از نظر حقوقي هيچ كار غير قانوني و نيز برخلاف تعهد خود در آزانس انرژي اتمي انجام نداده است.

وي گفت : شروع تحقيقات فناوري سوخت هسته اي و غني سازي اورانيوم حق مسلم ايران است و هيچ كشوري نمي تواند كشور مان را از اين حق منع كند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اين سئوال كه شروع تحقيقات فناوري هسته اي چه پيامدهايي را مي تواند براي ايران داشته باشد، خاطرنشان كرد: كشورهاي غربي براي اينكه نگذارند ايران به فناوري روز هسته اي دست پيدا كند قطعا فشارهاي سياسي خود را از گذشته بيشتر خواهند كرد تا نگذارند جمهوري اسلامي ايران به اطلاعات روز دنيا دست پيدا كند.

فلاحت پيشه در ادامه تصريح كرد كه آغاز مجدد تحقيقات فناوري هسته اي ايران فشار اتحاديه اروپا را بيشتر از گذشته خواهد كرد كه در اين صورت، جمهوري اسلامي ايران بايد گام هاي بعدي را در خصوص فناوري روز هسته اي بردارد.

وي در پايان گفت : ايران بايد به مذاكرات خود در خصوص "يو.سي.اف" اصفهان پايان دهد و به تحقيقات خود به طور دقيق ادامه دهد.