راي پرونده دانشگاه هاوايي بزودي صادر مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در ابتداي جلسه نماينده حقوقي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در شكوائيه خود با بيان اينكه دانشگاه هاوايي غير قانوني بوده و مدارك تحصيلي آن نيز در ايران معتبر نيست افزود : اشكال امر مختومه بودن وارد نيست چراكه جرم مستمر است بنابراين از دادگاه مي خواهيم كه مدارك صادر شده باطل و مسئولين اين موسسه مجازات شوند.

نماينده قضايي وزارت علوم تحقيقات و فناوري نيز در شكواييه خود گفت: دانشگاه موسوم به هاوايي از سال 74 با ايجاد ارتباط غير معمول با عوامل خود در خارج از كشور، فعاليت هاي خود را در قالب پذيرش دانشجو و آموزش در مقاطع مختلف آموزش عالي آغاز نموده و طي ساليان متمادي، با استفاده از تبليغات گسترده و نشر آگهي از طريق مختلف، به ويژه سايت اينترنتي خود نسبت به امر آموزش در مقاطع ياد شده اقدام نموده است.

نجم الدين جهاني افزود: در روند آموزشي اين دانشگاه غير مجاز، دانشجويان پذيرش شده كه تعداد قابل توجهي از آنان از جمله مسوولين كشور در رده هاي مختلف مسوولين بوده اند به استادان مورد نظر معرفي شده و با اخذ مبالغي از دانشجويان به عنوان شهريه، با انتقال مشكوك سوابق و اطلاعات نامبردگان به عوامل در خارج از كشور اقدام به اعطاي مداركي به آنها مي كرده است .

وي تصريح كرد: به منظور صيانت از حيثيت و جايگاه نظام آموزش عالي و احترام به زحمات استادان و دانشجويان فرهيخته اي كه با تلاش و پشتكار علمي خويش همواره پشتيبان و آينده سازان نظام آموزش عالي در كشور بوده اند ، نه تنها نسبت به تاييد و ارزشيابي مدارك مزبور اقدام نكرده ، بلكه براي جلوگيري از فعاليتهاي غير قانوني ياد شده ، نسبت به ارايه تذكرات و اخطارهاي قانوني لازم اقدام كرده است كه پس از اعلام رسمي مراتب غير قانوني بودن اينگونه فعاليتها كه به طرق مقتضي به موسسه آموزشي مزبور و ساير واحدهاي مشابه صورت گرفته است اين وزارت ناگزير از طرح شكايت عليه موسسين دانشگاه غير مجاز هاوايي گرديده كه متاسفانه دانشگاه مزبور به جاي توجه به وضعيت غير قانوني خود، در اثناي طرح شكايت اين وزارت، نسبت به ثبت موسسه اي بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع مربوطه از جمله اين وزارت، در واحد ثبتي منطقه آزاد كيش و سپس ثبت شعبه در قشم و متعاقبا ايجاد فاتر در تهران، كرمان، رشت اقدام كرده است .

جهاني گفت: متهم با اخذ مبالغ كلان، تعداد كثيري دانشجو در رشته هاي پزشكي و غير پزشكي ثبت نام كرده است لذا اين حق طبيعي و به واقع تكليف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده است كه براي صيانت از نظام آموزشي كشور در امر حياتي آموزش رشته هاي مختلف پزشكي ، افراد واحدها و موسساتي را كه بدون اخذ مجوز به اين امر اقدام كرده اند را تحت تعقيب قرار دهد و بدين منظور اقدام به طرح شكايت عليه آنها كند بنابراين غير منصفانه است كه وكيل متهم به رغم اقرار به اعلام شكايت اوليه عليه موكلش با امضاي مديران حقوقي وزارتخانه هاي متبوع و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اين امر را صوري پنداشته و آن را فقط براي ايجاد خدشه در ايراد امر مختومه قلمداد كند .

وي گفت: شكايت اوليه وزارت علوم بر اساس فعاليت هاي غير قانوني آموزشي متهم از سال 74 تحت عنوان دانشگاه موسوم به هاوايي مطرح و رسيدگي شد در حالي كه سبب طرح شكايت حاضر ثبت موسسه اي غير مجاز با عنوان سازمان مركزي مناطق خاورميانه و آسياي مركزي دانشگاه هاوايي كيش است اما بايد گفت ، بر اساس ماده 11 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران صدور مجوز براي انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند در محدوده منطقه، فقط در اختيار سازمان است لذا مفهوم مخالف اين ماده، مويد تكليف اخذ مجوز از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي فعاليت آموزشي كه مسووليت مستقيم آن در كشور به عهده وزارتخانه هاي فوق الذكر است.

به گزارش خبرنگار مهر ، نماينده قضايي وزارت علوم در ادامه گفت: اقدام متهم در ثبت موسسه آموزشي ياد شده تحت عنوان سازمان مركزي و با موضوع فعاليت نظارت و يا اطلاع رساني، و اشتغال به امور آموزشي در قالب موسسه ياد شده از يك سو معطوف به ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز داير شده و يا مي شوند جرم مستقل ديگري محسوب مي گردد كه متهم مرتكب آن گرديده است.

جهاني تصريح كرد: به موجب ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي شود، اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اقدام به ايجاد موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي مي كنند در حكم كلاهبرداري محسوب و تحت تعقيب قرار خواهند گرفت .

وي در پايان شكواييه خود گفت: تمام عناصر بزه انتسابي محرز و مسلم است و اين عمل از مصاديق بزه مندرج در ماده واحده قانون تعطيل موسسات آموزشي ومصوب 1372 است و در حكم كلاهبرداري است لذا صدور حكم مبني بر محكوميت متهم را خواستار هستيم.

دفاعيات وكيل مدافع متهم پرونده هاوايي

به گزارش مهر ، در جلسه امروز دادگاه دانشگاه هاوايي وكيل متهم پرونده گفت : دانشگاه در آغاز كار به صورت قانوني در ايران موسسه اي با نام سازمان مركزي دانشگاه جهاني هاوايي در منطقه آزاد كيش به ثبت رساند كه طبق موازين داراي تعدادي افراد به عنوان اعضاي هيات موسس بود. اين افراد از ميان كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه چه در خارج و يا داخل ايران انتخاب شده و هيچ گونه مسووليت و حق و حقوقي به عنوان اعضاي هيات موسسه سازمان مركزي نداشتند و وظيفه آنان با انتخاب اعضاي هيات مديره سازمان پايان مي گرفت.

دكتر مرتضي بهشتي افزود : اين پرونده را نماينده قضايي وزارت علوم به لحاظ حساسيت پرونده ملي خوانده اند در حالي كه چنين حساسيتي در مورد اين پرونده وجود ندارد.

وي تصريح كرد: از زمان تشكيل اين پرونده متقاضيان ثبت نام در اين دانشگاه افزايش يافته اما مسئولان دانشگاه اعلام كرده اند تا زماني كه تكليف اين دانشگاه از سوي دستگاه قضايي مشسخص نشود از ثبت نام خودداري مي كنند .

بهشتي با تاكيد بر اينكه مدرك دانشجويان توسط دانشگاه مادر صادر مي شود افزود : دفتر موكل بنده تنها فعاليت اطلاع رساني داشته است و هيچ گونه دخالتي در صدور مدرك نداشته است بلكه دانشگاه مادر مبادرت به صدور مدرك مي نموده است .

وي در خصوص دفتر اطلاع رساني متهم پرونده گفت : دفتر اطلاع رساني متهم در روزنامه رسمي به ثبت رسيده بنابراين موكل بنده هيچ گونه خلافي در اين مورد مرتكب نشده است.

وكيل متهم پرونده دانشگاه هاوايي همچنين در پاسخ به سئوال قاضي پرونده درباره صدور مدرك در تهران گفت : مدارك فارغ التحصيلان از آمريكا صادر و موكل بنده دخالتي در صدور مدرك نداشته است.

اظهارات متهم پرونده هاوايي

در ادامه ، متهم پرونده دانشگاه هاوايي نيز در جواب شكواييه نماينده قضايي وزارت علوم و تحقيقات گفت: نماينده حقوقي وزارت علوم هيچگونه اطلاعي از سيستم آموزش از راه دور كه آموزش نوين جهاني است ندارد در حالي كه همه صاحب نظران امور آموزشي مي دانند كه اين سيستم سالها در اكثر كشورهاي دنيا متداول بوده و بهره وري آن نسبت به امكانات آموزشي سنتي تجرب شده است و امكان ادامه تحصيل براي آنان كه شاغلند در محل كار فراهم مي گردد، بطوري كه آموزش و پرورش كشور ما نيز بر حسب تحقيقات انجام شده در سالهاي اخير اين سيستم را در كل كشور در مقاطع مختلف فراگير نموده است.

اردشير قاسملو گفت : در سيستم آموزش از راه دور دانشگاه هاوايي، متقاضي پس از آنكه مدارك خود را به همراه فرم ثبت نام در اختيار متصدي مربوطه قرار داد، پرونده جهت صدور پذيرش به دانشگاه هاوايي در آمريكا ارسال مي شود و پس از صدور پذيرش و تعيين استاد راهنما و ارسال به ايران در اختيار دانشجوي مربوطه قرار مي گيرد و دانشجو زير نظر استاد راهنما و استادان مشاور ، مقطع مربوطه ليسانس جهار سال، فوق ليسانس حداقل دو سال ، مقطع دكتري دو تا سه سال) را با تهيه گزارش (papre) براي هر درس به صورت مقاله پژوهشي در اختيار استادان خود قرار مي دهد.

وي در ادامه گفت: پس از تهيه گزارش ها (papre) ، در برنامه دروس آن دوره عنوان رساله را با نظر استاد راهنما و استادان مشاور تهيه، جهت تاييد به دانشگاه هاوايي ارسال مي دارد و پس از تصويب و ابلاغ به دانشجو رساله خود را تهيه، پس از اتمام دوره تحصيلي و تاييد استاد راهنما و استادان مشاور، به دانشگاه هاواي در امريكا ارسال مي دارد و در پايان با بررسي هاي لازم (تاييد گزارش ها (papre) ، تاييد رساله)، دانشنامه مربوط از سوي دانشگاه هاوايي در آمريكا صادر و به ايشان اهدا مي شود، در صورتي كه در نظام آموزشي سنتي ايران دانشجو فقط واحدهاي درسي خود را به صورت امتحان مي گذراند.

قاسملو خطاب به نماينده قضايي وزارت علوم گفت: لازم به ذكر است در خصوص مافياي فرهنگي، ايشان مافياي فرهنگي در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري را با دفاتر اطلاع رساني دانشگاه جهاني هاوايي اشتباه گرفته اند، همانطور كه همگان اطلاع دارند ، به تازگي دانشجوياني با شهريه هاي كلان وارد دانشگاه هاي صاحب نام ايران شده اند كه چالش هايي را ايجاد كرده كه در مطبوعات ايران منعكس شده است.

وي همچنين در خصوص صدور مدارك دانشگاه جهاني هاوايي گفت: كه در صدور آنها ، دفتر اطلاع رساني نقشي ندارد و همه مدارك از سوي دانشگاه صادر مي شود كه نمونه هايي از آن در اختيار دادگاه محترم قرار دارد.

قاسملو اظهار داشت: معاون حقوقي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در مصاحبه با رسانه ها مطالب بي اساسي را براي مرعوب كردن دادگاه محترم عنوان كرده، لذا لازم مي دانم توضيحاتي در اين خصوص عنوان نمايم.

وي گفت: معاون حقوقي وزارت علوم ادعا كرده است كه ما با شگردهاي مختلف برخي ازمسوولان و مديران جامعه را براي تحصيل در دانشگاه هاوايي ترغيب كرده ايم تا از نفوذ آنان استفاده كنيم ، اما بايد گفت براي هيچ مدير يا مسوولي جهت ثبت نام دعوت نامه ارسال نشده است، بنابراين در صورتي كه نمونه اي از اين موارد را مد نظر دارند اعلام كنند .

قاسملو در ادامه تصريح كرد: معاون حقوقي وزارت علوم مدعي شده است كه چون بسياري از قضات از اين دانشگاه مدرك گرفته اند از روند پرونده جلوگيري مي كنند " بديهي است در اين خصوص نيز ايشان موظفند ادعاي خود را ثابت نمايند ، پرونده مسير عادي خود را طي كرده و خود نماينده وزارت علوم تقاضاي تجديد جلسه رسيدگي را كرده بودند.

وي تصريح كرد : نكته مهم و قابل توجه اين است كه طبق ماده قانوني، وقتي پرونده اي در حال رسيدگي است مسوولين وزارت علوم با استفاده از رانت رسانه اي و شانتاژ و بيان مطالب كذب، اقدام به جوسازي براي قوه قضاييه كرده تا آنان را مرعوب نظرات بي اساس شان را نمايند كه اين مايه بسي تاسف است!

متهم پرونده گفت: من هميشه گمان مي كردم متوليان آموزش عالي ، داراي وجداني پاك و انسان هايي صادق مي باشند كه در اين يك سال و چند ماه، هر كس كه مي خواست خود را مطرح كند، دانشگاه هاوايي را وسيله تبليغي خود قرار داده است و با نشر اكاذيب باعث تشويش اذهان عمومي شده اند.

وي تاكيد كرد : ما موسسه آموزشي تاسيس نكرده ايم ، چرا كه هر دانشجو با يك استاد راهنما و چند استاد مشاور بطور خصوصي مراحل تحصيلي خود را مي گذراند و تاسيس موسسه آموزشي مربوط به نظام آموزش سنتي مي باشد و آموزش نوين جهاني كه به صورت چند رسانه اي در سطح جهان فعاليت مي كند ارتباطي است علمي و از راه دور بين استاد و دانشجو در نتيجه نيازي به تاسيس موسسه آموزشي ندارد و بايد به اطلاع برسانم استادان عضو هيات علمي دانشگاه هاوايي در ايران از برجسته ترين استادان دانشگاه هاي ايران مي باشند.

متهم پرونده گفت: بارها اعلام شده است كه ما در ازاي مبالغ كلان مبادرت به اعطاي مدرك نموده ايم ، شما كل درآمد دانشگاه (مبلغ دو ميليارد تومان) را به تعداد دانشجويان (1663) تقسيم كنيد تا مشخص گردد هر دانشجو چه مبلغي پرداخت كرده است.

قاسملو تصريح كرد: امروزه فارغ التحصيلان دانشگاه هاوايي در ايران از مديران موفق در بخشهاي اداري و بخشهاي خصوصي و از اعضاي انديشمند در دانشگاهها هستند، چون آنان كسب علم نمودند نه مدرك گرايي همچنين اعلام كرده اند كه در درآمد شهريه پانصد دستگاه اتومبيل گران قيمت خريداري نموده ام در صورتي كه با فرض كلي دريافت شهريه، چه مبلغي را بايد به ازاي خريد اين تعداد اتومبيل پرداخت مي كردم.