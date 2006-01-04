شعر نيما حاصل بيرون آمدن از " من " بود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ميراحسان در اين نشست ادبي افزود : نيما معتقد بود شعرسنتي گذشته فقط درباره " من " يعني درباره خود شاعر است و خود را در آن "من" حبس كرده است در حالي كه اين حصار بايد شكسته شود.

وي ادامه داد: آنچه باعث شد نيما بر ضرورت تغيير و تحول در شعر بينديشد اين بود كه قالب هاي سنتي موجود در شعر فارسي ظرفيت پذيرش مفاهيم امروزي و مدرن را نداشت.

به گفته ميراحسان ، نيما به مقتضيات زمان درشعرنو پاسخ گفت وآگاهي هاي موجود در جهان مدرن را وارد شعرش كرد .

وي با بيان اينكه بعضي از هنرمندان در زمان زندگي مي كنند ، ولي هيچ دركي از زمان و مقتضيات آن ندارند بيان داشت : بايد گفت نيما نقطه مقابل اين جريان است چرا كه اوهم زمانه را خوب درك كرده و هم ارتباط جهان مدرن را با شعر.

مير احسان، شعر نيما را محصول ادراك هاي دوران او دانست و گفت: نيما از افق تازه اي در شعر به جهان نگاه مي كند چرا كه شعر بايد بر اساس مقتضيات زمان پيش برود و تغيير و تحول در هنر و به ويژه شعر را بسيار ضروري مي دانيم و به همين دليل است كه ذهنيت شاعران بايد مطابق شرايط زمان خودشان باشد.

اين پژوهشگر فرهنگي همچنين گفت: نيما به شاعران توصيه مي كند كه شعر شان نبايد از واقعيات جامعه جدا باشد و بايد گفت شعر نيما خودش عينيت گرا و طبيعت گراست و به سمت "وسعت و گستردگي" حوزه شعر قدم بر مي ارد.

به گزارش مهر سلسله نشست ها ي ماهانه " پوئتيك نو و بازخواني هاي نيمايي " دومين دوشنبه هر ماه در حوزه هنري استان تهران ادامه مي يابد .