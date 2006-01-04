تنها راه حل موضوع هسته اي ايران راههاي ديپلماتيك است

به گزارش خبرگزاري مهر،روزنامه اتريشي دي پرسه نوشت :" محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران درسخنان اخير خود از تداوم برنامه هاي هسته اي اين كشور خبر داد؛ اين امر نشان مي دهد كه مقامات ايران حاضر نيستند دست از فعاليتهاي هسته اي خود بردارند. "

اين روزنامه كه تمايل دارد همچنان از اظهارات اخير رئيس جمهوري ايران درباره رژيم اسرائيل استفاده ابزاري كند، نوشت :

"سخنان رئيس جمهوري ايران فضاي جديدي از سياست خارجي اين كشور را به جامعه بين المللي نشان داده است؛مجموعه اين اخبار نشان مي دهد كه نگاه غرب به ايران دچار برخي تغييرات شده است."

دي پرسه با اشاره به از سرگيري مذاكرات هسته اي ايران و اروپا اواخر ماه جاري ميلادي افزود : "نه حمله نظامي نه كشمش و نه تحريم اقتصادي و سياسي راه حل مناسبي براي حل موضوع هسته اي ايران نيست."

اين روزنامه تاكيد كرد: "آنچه در حل مناقشه هسته اي ايران موثر است، تداوم روند گفتگوهاي ديپلماتيك دوجانبه ميان ايران - اروپا خواهد بود."

اين روزنامه اتريشي افزود :" اكنون زمان آن فرا رسيده تا ايران چهره بهتري از سياست خارجي خود به نمايش بگذارد."

مجله آلماني دي سايت نيز هفته گذشته از علاقمندي اروپايي ها از تداوم گفتگو با ايران خبر داده بود.