ايران آماده همكاري با ونزوئلا و بوليوي در بخش انرژي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهوري اسلامي ايران بامداد امروز چهارشنبه در گفت وگوي تلفني با رئيس جمهوري ونزوئلا ابراز اميدواري كرد در سفر آينده تعدادي از وزيران ايراني به كاراكاس زمينه بهتري براي ارتقاي سطح همكاري هاي دوجانبه و عملياتي شدن توافقات گذشته فراهم شود.

رئيس جمهوري ونزوئلا نيز با ابراز خشنودي فراوان از اين مكالمه به موقعيت ونزوئلا در تامين منابع انرژي و منابع غني بوليوي در زمينه نفت و گاز اشاره كرد و خواستار همكاري سه جانبه ايران، ونزوئلا و بوليوي در زمينه انرژي و كمك فني و علمي به بوليوي براي ملي شدن صنعت نفت و گاز اين كشور شد.

هوگو چاوز با دعوت مجدد از دكتر احمدي نژاد براي سفر به ونزوئلا ابراز اميدواري كرد در نيمه نخست سال ميلادي جديد براي ديدار با رئيس جمهور كشورمان به تهران سفر كند.