بودجه كافي براي پيشگيري از بيماري كمبود آهن نداريم

مدير دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" يكي از برنامه هاي كارآمدي كه به منظور جلوگيري از شيوع اين بيماري در نظر گرفته شده ، طرح سراسري غني سازي نان و آرد با آهن است، كه متاسفانه به دليل هزينه بر بودن اجراي اين طرح هنوز به مرحله عمل نرسيده است."

دكتر ربابه شيخ الاسلام ادامه داد:" اگر چه به صورت آزمايشي اين طرح در چند منطقه محدود از جمله بوشهر مدت دو سال است كه شروع شده است ولي هنوز مراكز بسياري نظير استان فارس و سيستان و بلوچستان وجود دارند كه اجراي اين طرح در اين مراكز ضروري به نظر مي رسد ولي بودجه لازم براي اجراي آن تامين نشده است."

وي ادامه داد:" مشكل مهمي كه در اين ارتباط وجود دارد نبود بودجه لازم براي تكميل راه اندازي چنين مجموعه هايي است به طوريكه مراحل مقدماتي تاسيس كارخانه هاي غني كننده آرد صورت گرفته است ولي هنوز بودجه لازم براي تهيه دستگاهي به نام ميكروفيدر كه عمليات افزودن املاح و ويتامين را انجام ميدهد، از سوي سازمان مديريت ارائه نمي شود."



