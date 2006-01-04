داوري:از سر گيري تحقيقات هسته اي جلوي باج خواهي هاي آتي غرب را خواهد گرفت

عليرضا داوري در گفتگو با خبرنگارسياسي"مهر" ، با بيان اينكه طبق مفاد"ان پي تي" هيچ نكته اي از اين پيمان نبايد به گونه اي تفسير شود كه حق مسلم هم پيمانان در انجام تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته اي جهت مقاصد صلح آميز را تحت تاثير قراردهد، گفت: از سر گيري تحقيقات فن آوري هسته اي مقوله اي جدا از توليد سوخت هسته اي است.

وي افزود: كارهاي تحقيقاتي نيازي به مجوز سازمان، نهاد بين المللي يا مرجعي خاص درعرف بين الملل ندارد .



داوري با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده است اين تحقيقات با همكاري و هماهنگي آژانس در چارچوب مفاد ان پي تي آغاز خواهد شد، گفت : متاسفانه تاخير دوسال و نيمه در انجام اين تحقيقات هم در عرصه پژوهش و هم در بعد علمي و اقتصادي خسارات فراواني را متحمل جامعه علمي كشور كرده است .



اين استاد دانشگاه با تاكيد از ورود مباحث تحقيقاتي به مذاكرات سياسي گفت : تعليق فعاليت هاي تحقيقاتي براي اعتماد سازي انجام شد و با توجه به اينكه جاده اعتماد سازي يك طرفه شده است دليلي براي ادامه آن وجود ندارد .



وي تصريح كرد : امروز با اعلام آغاز تحقيقات فن آوري هسته اي بايد اين مساله براي جامعه جهاني و بويژه طرفهاي مذاكره كننده با ايران روشن شود كه استفاده از فن آوري هسته اي استراتژي ملي ايران است و در اين استراتژي ، پيشبرد علمي و اقتصادي در پرتو استفاده از فن آوري هسته اي ملاك است و نه تهديد ، تعرض و يا ساختن سلاح هاي مخرب .



دكتر داوري درعين حال بر ضرورت پيگيري دو استراتژي حقوقي و ديپلماتيك براي برون رفت از موقعيت كنوني پيرامون فعاليتهاي هسته اي ايران تاكيد كرد .



وي در خصوص استراتژي حقوقي جمهوري اسلامي ايران نيز توضيح داد: بايد در اين راستا ضمن تاكيد بر حق بهره برداري و اخذ اطلاعات تكنولوژيك از كشور هاي پيشرفته هسته اي و خلع سلاح هسته اي در مرحله نخست در خاورميانه و سپس در سطح جهاني واز سر گيري تحقيقات هسته اي اعلام شود كه اولا موضوع مذاكرات ايران ، احقاق حقوق ملت است نه واگذاري آن و دوم اينكه اعتماد سازي جاده اي دوطرفه است و براي حصول نتيجه ، اروپا نيز بايد در اين جاده حركت كند .



اين تحليلگر مسائل بين الملل افزود: همزمان استراتژي ديپلماتيك ايران نيز بايد بر رويكرد دولتهاي تاثير گذار و ابزار اعمال قدرت كشور در صحنه بين الملل باشد و با استناد به اينكه منشور جهاني حق استفاده از فن آوري هسته اي را مورد تاكيد قرار مي دهد، بر حق خود پافشاري نمايد .



وي تصريح كرد: ايران بايد آماده پيگيري مذاكرات با جامعه بين المللي پيرامون مسائل هسته اي خويش براي اعتماد سازي جهاني باشد ، اما اين اعتماد سازي بايد دوطرفه باشد .



داوري با اشاره با بيان اينكه غرب بايد زمينه هاي جلب اعتماد ايران را فراهم كند، گفت: در مذاكرات بايد حاكميت اصول و مباني روابط بين الملل كه استقلال حاكميت هر كشور و اصل برابري كشورهاست ملاك باشد و امروز اروپا و آمريكا بايد دريابند كه راهكارهاي ديپلماتيك ، اساس كار با ايران است ، اهداف تهديد و ارعاب عليه ايران كارساز نيست و ايران توانايي مقابله به مثل با تمام مشكلات را داراست .



اين استاد دانشگاه معتقد است: جمهوري اسلامي ايران بايد با حفظ منافع خود ، آمريكا را به عنوان طرف اصلي مناقشه در مذاكرات ديپلماتيك بپذيرد و سپس از راه ديپلماسي و با تكيه بر استراتژي بازدارندگي و استفاده از كارتهاي برنده ايران در منطقه ، مسائل خود را با آمريكا حل و فصل كند و به توازن ، تعادل و تقسيم قدرت با آمريكا در منطقه برسد .