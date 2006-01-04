  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۱۳

طي شبانه روز گذشته ؛

امدادگران 19 شهروند تهراني را از مرگ نجات دادند

امدادگران 19 شهروند تهراني را از مرگ نجات دادند

امدادگران سازمان آتش نشاني تهران در طي 56 حريق و حادثه گوناگون 24 ساعت گذشته ، توانستند 19 شهروند تهراني را از مرگ نجات دهند .

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، 32 آتش سوزي 24 حادثه شبانه روز گذشته ، يك كشته و بالغ بر 432 ميليون ريال خسارت مالي بر جاي گذاشت .

بنا به اين گزارش ، شش حادثه آسانسور ، چهار تصادف رانندگي ، سه حادثه ريزش ساختمان ، سه حادثه محبوس شدن افراد در داخل ساختمان ها از جمله حوادثي بودند كه امدادگران امداد رساني آن را انجام دادند.

12 نفر در داخل آسانسورها ، دو نفر در داخل مغازه به علت بسته شدن درب خروجي و نيز مسموميت شديد محبوس شدند كه با تلاش امدادگران آتش نشاني رهايي يافتند . همچنين امدادگران اين سازمان پيرزن 70 ساله اي را كه پاي وي در لاي نرده هاي پل جوي خيابان گير كرده بود ، نجات دادند .

بنا به همين گزارش ، در اين مدت 402 مامور آتش نشاني با  استفاده از 116 دستگاه خودروي آتش نشاني به مدت 40 ساعت و 26 دقيقه عمليات اطفايي و امدادي انجام دادند.

کد مطلب 274125

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها