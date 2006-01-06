زندگي حضرت فاطمه زهرا (س) براي نوجوانان مكتوب مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين شاعر مدت يكسال است كه مشغول نگارش اين رمان براي نوجوانان است كه به زودي نگارش آن به پايان مي رسد و توسط نشر مدرسه به چاپ خواهد رسيد .
همچنين علاء مجموعه شعري نيزبراي نوجوانان را آماده چاپ دارد ، دراين مجموعه بيست شعردرقالب ها و موضوعات مختلف آورده شده ، اما هنوزبا ناشرخاصي براي انتشاركتاب صحبت نشده است .
آخرين اثر وي دو منظومه بلند با عنوانهاي " اسيركوچك " براي حضرت رقيه ( س ) و " مرا ببوس " براي حضرت سكينه ( س ) است . اين اشعارعاشورايي براي گروه سني نوجوانان سروده شده است .
