۱۶ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۲۹

تازه هاي يك شاعر

زندگي حضرت فاطمه زهرا (س) براي نوجوانان مكتوب مي شود

افشين علاء در حال تدوين نهايي زندگينامه حضرت فاطمه زهرا (س ) براي گروه سني نوجوانان است ، كار تدوين اين كتاب به زودي پايان خواهد يافت .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين شاعر مدت يكسال است كه مشغول نگارش اين رمان براي نوجوانان است كه به زودي نگارش آن به پايان مي رسد و توسط نشر مدرسه به چاپ خواهد رسيد .

همچنين علاء مجموعه شعري نيزبراي نوجوانان را آماده چاپ دارد ، دراين مجموعه بيست شعردرقالب ها و موضوعات مختلف آورده شده ، اما هنوزبا ناشرخاصي براي انتشاركتاب صحبت نشده است .

آخرين اثر وي دو منظومه بلند با عنوانهاي " اسيركوچك " براي حضرت رقيه ( س ) و " مرا ببوس " براي حضرت سكينه ( س ) است  . اين اشعارعاشورايي  براي گروه سني نوجوانان سروده شده است .

کد مطلب 274133

