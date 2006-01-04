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۱۴ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۳۳

تفاهمنامه منتفي شد؛ استقلال و پرسپوليس از يكديگر بازيكن مي گيرند

تفاهمنامه منتفي شد؛ استقلال و پرسپوليس از يكديگر بازيكن مي گيرند

براساس توافق مديران دو باشگاه استقلال و پرسپوليس اين دو باشگاه از فصل آينده مي توانند بازيكنان يكديگر را با تاييد مديرعامل به خدمت بگيرند.

به گزارش خبرگزاري" مهر" باشگاه پرسپوليس در اطلاعيه اي اعلام كرد: پيش ازانعقاد قرارداد همكاري ، مقررشده بود كه اين دو باشگاه ازيكديگر بازيكن نگيرند. مدير عامل باشگاه پرسپوليس نسبت به اين تصميم معترض بود و اعتقاد داشت درعرصه فوتبال حرفه اي ، نبايد چنين اقداماتي صورت گيرد و مي بايست راه انتقال آنان به استقلال يا پيروزي هموار شود .بدين ترتيب درصورتيكه پرسپوليس و استقلال درنظر داشته باشند ، از يكديگربازيكن بگيرند، با شرايط مذكور اينكار انجام خواهد شد و همكاري هاي بايسته صورت خواهد گرفت.

انصاري فرد ميگويد درصورتي كه اين حركت ، اصولي و طبق استانداردهاي فوتبال حرفه اي باشد ، خودبه خود حاشيه هاي كاذب را كمرنگ ترخواهد كرد. وي افزود: چه دليلي دارد كه بازيكن پرسپوليس به استقلال نرود و عضوباشگاه استقلال ، پرسپوليسي نشود ؟ درفوتبال حرفه اي ، بايد آداب ورفتارحرفه اي را رعايت كنيم و ترتيبي اتخاذ كنيم كه ريشه حاشيه هاي رايج و كاذب را بخشكانيم .

 مديرعامل باشگاه پرسپوليس اضافه كرد : ازفصل آينده اينكار با نظرمديران دوباشگاه عملي خواهد شد تا خداي نكرده خدشه اي به شخصيت اين دوباشگاه و روابط دوستانه آنان وارد نشود.

کد مطلب 274137

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