به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، بات هدف از ساخت اين فيلم را معرفي اسلام به عنوان دين صلح و آرامش عنوان كرد. اين اثر كه "بمبگذار انتحاري" نام دارد با شركت راهول بات در نقش محوري ساخته مي‌شود و شرح حال يك مسلمان آسيايي را در محوريت دارد.



فيلمساز مطرح هندي درباره پروژه جديدش مي‌گويد: "اين فيلم الهام گرفته از بمبگذاري‌هاي لندن است و پسرم براي نخستين بار در اين اثر نقش‌آفريني مي‌كند." اين اثر با بودجه‌اي بالغ بر 50 ميليون روپيه ساخته مي‌شود و فيلمبرداري آن از ماه ژوئن آغاز مي‌شود.



كارگردان فيلم‌هاي مطرح "قتل" و "حقيقت" با اشاره به اينكه فيلم "بمبگذار انتحاري" را براي نمايش در ماه دسامبر آماده مي‌كند، گفت: "از زماني كه بمبگذاري لندن مطرح شد، روي اين فيلمنامه كار كردم و تصميم دارم از طريق اين فيلم نقش اسلام را پررنگ كرده و از آن به عنوان دين صلح و آرامش ياد كنم. در حالي كه جهانيان تمايل دارند چهره هراسناكي از اسلام ارائه دهند."