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۱۴ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۱۰

مهش بات فيلمي در ستايش اسلام مي‌سازد

مهش بات، كارگردان مطرح سينماي هند، از ساخت فيلمي پيرامون بمبگذاري‌هاي لندن در ماه جولاي خبر داد.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، بات هدف از ساخت اين فيلم را معرفي اسلام به عنوان دين صلح و آرامش عنوان كرد. اين اثر كه "بمبگذار انتحاري" نام دارد با شركت راهول بات در نقش محوري ساخته مي‌شود و شرح حال يك مسلمان آسيايي را در محوريت دارد.

فيلمساز مطرح هندي درباره پروژه جديدش مي‌گويد: "اين فيلم الهام گرفته از بمبگذاري‌هاي لندن است و پسرم براي نخستين بار در اين اثر نقش‌آفريني مي‌كند." اين اثر با بودجه‌اي بالغ بر 50 ميليون روپيه ساخته مي‌شود و فيلمبرداري آن از ماه ژوئن آغاز مي‌شود.

كارگردان فيلم‌هاي مطرح "قتل" و "حقيقت" با اشاره به اينكه فيلم "بمبگذار انتحاري" را براي نمايش در ماه دسامبر آماده مي‌كند، گفت: "از زماني كه بمبگذاري لندن مطرح شد، روي اين فيلمنامه كار كردم و تصميم دارم از طريق اين فيلم نقش اسلام را پررنگ كرده و از آن به عنوان دين صلح و آرامش ياد كنم. در حالي كه جهانيان تمايل دارند چهره هراسناكي از اسلام ارائه دهند."

کد مطلب 274138

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