3300 شهيد ، 36 هزار مجروح ، تخريب و خسارت 56 هزار واحد مسكوني توسط رژيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان ، انتفاضه شجاعانه ملت فلسطين در حالي وارد چهارمين سال خود مي شود كه اين ملت هرگز در مقابل آماج حملات بي رحمانه صهيونيستها و ماشين مجهز و پيشرفته و ويرانگر اسراييل لحظه اي سازش نكرد ، ملتي كه سه سال تمام در مقابل دشمني مقاومت كرد كه به پيشرفته ترين ادوات جنگي چون تانكها و جنگنده هاي اف 16 و آپاچي و گلوله هاي آغشته به ا ورانيوم مجهز بود.

فلسطيني ها با فداكاريها و مبارزات خود ، طرح صد روزه شارون براي برقراري امنيت براي اسراييلي ها را خنثي وبي اثر كردند.

با اين وجود براثر حملات پي در پي و بي رحمانه نظاميان صهيونيست به مناطق فلسطيني، خسارتهاي مادي و انساني سنگيني به ملت مظلوم فلسطين وارد شده است .

در آخرين آمار رسمي كه هيئت عمومي اطلاعات و آمار فلسطين منتشر كرده است، تعداد كل شهداي فلسطيني از آغاز انتفاضه دوم در 28 سپتامبر 2000 تا پايان آگوست گذشته (9 شهريور) به 3300 تن رسيده است كه 490 تن از اين تعداد را كودكان و 180 تن آنها را زنان تشكيل مي دهند.

جوخه هاي ترور رژيم صهيونيستي همچنين 261 فلسطيني را مستقيم يا غير مستقيم به شهادت رساندند.

همچنين به دليل جلوگيري اشغالگران ازعبورمردم فلسطين از موانع متعدد اين رژيم ، 95 بيمارسرطاني ، قلب و كليوي فلسطيني به شهادت رسيدند.

در همين مدت ، شهداي كادر پزشكي ودفاع شهري به 25 تن و روزنامه نگاران وخبرنگاران 9 تن اعلام شده است.

تعداد كل مجروحان به 36 هزار و 743 نفر رسيده است و در حال حاضر 7 هزار و 389 فلسطيني در زندانهاي صهيونيستها به سر مي برند.

ماشين ويرانگر اسراييل 3 هزار و 877 واحد مسكوني فلسطيني را به طور كامل تخريب كرده است ، و 53 هزار و 656 واحد مسكوني نيز به طور كلي يا جزيي خسارت ديده اند ، و به 1209 ساختمان دولتي ، تاسيسات عمومي وكارخانه ها و كارگاهها نيز به طور كلي يا جزيي خسارت وارد شده است.

حدود 282 باب مدرسه و 15 مركز اداري و آموزشي فلسطيني بر اثر بمباران هوايي اسراييل تخريب شد.

همچنين جنگنده هاي اسراييلي بيش از 20 هزار و 588 بار مناطق مسكوني فلسطيني را هدف حملات خود قرار دادند .

تاسيسات و مراكز صنعتي نيز ازحملات هوايي صهيونيستها درامان نماند و طي اين سه سال، 7 هزار و 129 باب كارخانه يا كارگاه منهدم شد.

بيش از 60 هزار و 467 دونم ( هر دونم 400 متر مربع است ) از اراضي كشاورزي فلسطيني توسط بولدوزرهاي اسراييلي تخريب و 940 هزار و 313 اصله درخت نابود شده و 37 هزار و 946 دونم ديگراز اراضي فلسطيني توسط صهيونيستها غصب شده است .

حملات مستمر صهيونيستها موجب بيكاري و فقر شماري زيادي از مردم فلسطين شده است ، تعداد بيكاران با 43 درصد افزايش به 302 هزار نفر رسيده است و ميزان فقر در مناطق فلسطيني به دليل ادامه محاصره اين مناطق از سوي رژيم اشغالگر قدس به 60 درصد رسيده است .



