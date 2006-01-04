ركود سينماي هنگ كنگ در سال 2005

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، صنعت فيلمسازي هنگ كنگ دليل اين ركود را كاهش توليدات داخلي و ناكامي فيلم‌ها در گيشه فروش عنوان كرد. مجموع فروش فيلم‌هاي وطني در هنگ كنگ در سال گذشته بالغ بر 284 ميليون دلار هنگ كنگ بود، در حالي كه آمار نمايش و فروش فيلم‌هاي سينمايي در سال 2004 بالغ بر 421 ميليون دلار هنگ كنگ بوده است.



در سالي كه گذشت صنعت فيلمسازي هنگ كنگ 55 فيلم روانه سالن‌هاي سينما كرد كه اين ميزان در ده سال گذشته كمترين ميزان ثبت شده است. در اين ميان بسياري از كارشناسان گيشه معتقدند كه سرقت آثار هنري هنگ كنگ و ناتواني فيلمسازان در ساخت فيلم‌هايي كه با سليقه مخاطبان هماهنگ هستند باعث شد كه فيلم‌هاي هاليوودي بازار اين سرزمين را از آن خود كنند.

در اين ميان تنها دو فيلم داخلي با اقبال خوبي در گيشه مواجه بودند: "Initial D" با محوريت مسابقات اتومبيلراني بالغ بر 37 ميليون و860 هزار دلار فروش كرد، اين در حالي است كه فيلم "صبركن تا بزرگتر شوي" نيز با فروش 20 ميليون و 200 هزار دلار همراه بود. در اين ميان فيلم "اسطوره" با شركت جكي چان كه اميد بسياري به آن وجود داشت در گيشه شكست خورد و به فروش 17 ميليون و 100 هزار دلار قناعت كرد.