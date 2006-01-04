تنوع فرهنگي در كشور را نقطه قوت مي دانيم// اميدواريم با مديريت جديد شاهد تحول جدي در كردستان باشيم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت كشور، حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در جلسه شوراي اداري استان كردستان براي معارفه و توديع استانداران اين استان، اظهار داشت: از قابليت هاي جامعه متكثر و متنوع اين است كه در عين برخورداري از تنوع، از كثرت در وحدت و وحدت در كثرت برخوردار باشد.

وي گفت: اگر ايران اسلامي الهام بخش جوامع ديگر شده، از وحدت و همگرايي همه ايراني ها است، زيرا از يك مكتب رهايي بخش و اصول ثابت پيروي مي كنيم.

وزير كشور، رويدادهاي فلسطين، عراق و افغانستان را متاثر از تحولات جمهوري اسلامي دانست و تاكيد كرد: پيام هاي وحدت بخش جامعه ما الهام بخش اين جوامع شده و اين پيام كارآمدتر از هر سلاحي است و مردم فلسطين و ساير ملتها احساس همزادي با كشور ما مي كنند.

پورمحمدي با اشاره به اينكه اين باور ملت مسلمان اهل تسنن و تشيع است كه بر اصالت ها تكيه كنند، گفت: تاكيد بر اصالت ها تمام مسيرها را هموار مي كند، نياز نيست كه به ما ياد بدهند كه با اقوام و مذاهب همزيستي داشته باشيم بلكه عمل ما شهادت مي دهد.

وزير كشور در ادامه تصريح كرد: ملت بزرگ عراق علي رغم تلاش و هزينه هاي 300 ميليارد دلاري آمريكا، حاكميت بر سرنوشتشان را انتخاب كرده اند و اين متاثر از انقلاب اسلامي ما بوده است.

وي گفت: شاهد اين مدعا نطق رئيس جمهوري عراق در كنفرانس اسلامي بود كه قويترين نطق را در حمايت از جمهوري اسلامي داشت.

پورمحمدي اظهار داشت: مردم كردستان شهادت مي دهند كه جمهوري اسلامي علي رغم جنگ و سختي ها و برخوردها در خدمت به آنها تلاش كرده است.

وزير كشور با اشاره به اينكه گاهي كردستان را استاني محروم مي نامند، تصريح كرد: استعدادهاي انساني و فرهنگي اين استان علي رغم كمبودهاي مادي به ما اجازه نمي دهد كه كردستان را استان محروم نام بگذاريم.

حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي تاكيد كرد: وقتي براي جامعه جهاني و جهان اسلام پيام وحدت مي فرستيم، مطمئن باشيد كه در درون جامعه ما صميمي ترين و مهرورزانه ترين وحدت وجود دارد.

وي با اعلام تشكيل ستاد توسعه پايدار مناطق غرب كشور گفت: از آنجا كه امنيت پايدار مناطق غرب كشور منوط به توسعه همه جانبه اين مناطق است اين ستاد زير نظر معاون اول رئيس جمهور تشكيل گرديده است و اولين جلسه آن هفته آينده برگزار مي گردد.

وزير كشور گفت: در سفر آتي هيات دولت به اين استانها از طرح ها و مطالعات اين ستاد استفاده خواهد شد.

وي با تشكر از خدمات اسد الله رازاني استاندار سابق اين استان، انتخاب اسماعيل نجار را پاسخگويي به مطالبات مردم اين استان دانست و تاكيد كرد: اميدواريم با مديريت جديد شاهد تحول جاري در اين استان باشيم.

در اين جلسه كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري، ائمه جماعات و مديران و فرهيختگان استان حضور داشتند، شيخ الاسلام نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري در سخناني اظهار داشت: تحول چشمگيري در اين استان صورت گرفته و در اقصي نقاط كردستان مشهود است.

وي خواستار همكاري و همفكري همه اقشار و مخصوصا حمايت علماي اعلام در اجراي برنامه هاي استاندار جديد شد.

در ادامه اين مراسم، امام جمعه شهر سنندج نيز اظهار داشت: كردستان مهد علم و آگاهي و حفظ مملكت بوده است و مردم كردستان بقاي امنيت و مملكت را مي خواهند.

در اين جلسه، محمد مهدي خامسي پور رئيس كل دادگستري كردستان در اظهاراتي از طرف شوراي تامين استان كردستان گفت: امنيت نعمتي است كه قدر آن مجهول است و مردم استان كردستان قدرشناس و سپاسگزاري اين نعمت هستند. ايجاد امنيت يك موضوع است و از آن مهم تر حفظ امنيت يك مسئله بسيار سنگين مي باشد كه بايد براي آن بهاي زيادي پرداخت شود.

خامسي پور حفظ امنيت در اين استان را نيازمند درايت، هوشياري، هماهنگي و همچنين مولفه هاي متعدد دانست و افزود: بر اساس يك نظرسنجي علمي، اين استان از نظر احساس امنيت عمومي در رتبه پنجم در ميان ساير استانها قرار دارد.

وي گفت: كردستان هم از امنيت برخوردار است و هم مردم احساس امنيت مي كنند.

در اين جلسه، فرماندار مريوان به نمايندگي از فرمانداران، رئيس شوراي اسلامي استان كردستان به نمايندگي از اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نماينده مردم قروه در مجلس شوراي اسلامي به نمايندگي از مجمع نمايندگان استان سخناني را اظهار داشتند.

در اين مراسم، استاندار سابق كردستان نيز در سخناني با اشاره به اقدامات انجام گرفته در چهار سال تصدي مسئوليت استانداري كردستان گفت: استان كردستان با 230 پروژه ملي دچار تحول شده است.

وي از اختصاص اعتبار 20 هزار ميليارد ريالي به طرح هاي اين استان خبر داد و گفت: اين اعتبارات در طرح چهار سد، راه آهن همدان، سنندج، نيروگاه و پتروشيمي سنندج، طرح مهم آبي سيروان، گازرساني به شهرهاي مريوان، كامياران و ديواندره صرف خواهد شد.

اسد الله رازاني اظهار داشت: در كنار جذب اعتبارات دولتي، تلاش شده است از منابع مردمي و خصوصي نيز استفاده شود.

در پايان اين مراسم، استاندار جديد استان كردستان اظهار نمود: تلاش خود را براي اجراي چهار محور دولت كريمه ترسيم كرده است.