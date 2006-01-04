حفظ آثار دفاع مقدس بايستي هميشه برقرار باشد

به گزاش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، آيت الله سيد علي شفيعي نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري در ديدار مسوولين و كاركنان اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس خوزستان ضمن تقدير از زحمات و برنامه هاي كاركنان اين نهاد گفت: بايستي مساله و فرهنگ جهاد و شهادت به عنوان يك فرهنگ و عقيده ضروري و ثابت حتي بصورت خود آگاه و ناخودآگاه در دست، دل و زبان مردم جاري شود.

به گزارش خبرنگار ما از خوزستان آيت الله شفيعي افزود: بايد به شكلي عمل كنيم كه بچه ها از كودكي و كوچكي با اين مساله انس داشته باشند و اين عقيده ما است كه يك عقيده اسلامي و قرآني است .

وي گفت: حفظ آثار دفاع مقدس هم يك مساله استمراري است كه بايستي هميشه برقرار باشد لهذا با نظر كارشناسان هر چه عميق تر و بهتر با انديشه مستمر، فكر كنيد كه چه راهكارهايي را مي توانيد پيدا كنيد كه اين معتقدات جبهه و جنگ يا اعتقاد به جهاد بصورت يك فرهنگ ريشه دار، در آحاد مردم و مخصوصا جوانان تداوم داشته باشد.

وي افزود: كارشناسي دقيق و عميق را مي طلبد كه از چه راهي راسخ تر و با دوام تر بتوانيم فرزندان اين آب و خاك را با همان شجاعت، حماسه و يا شهداي جنگ تحميلي و آنچه كه دشمن از ما ويران كرد و آنچه را كه ما به بركت جهاد بر سر دشمن آورديم آشنا سازيم.