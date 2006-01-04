فيلمهاي بخش مسابقه معناگراي جشنواره فيلم فجر مشخص شدند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، در اين بخش بين الملي جشنواره دو فيلم ايراني و 13 فيلم خارجي به رقابت مي پردازند.
بر پايه اين گزارش به نقل از روابط عمومي جشنواره فيلم فجر، فيلم هاي "سفر به هيدالو" به كارگرداني مجتبي راعي و "وقتي همه خواب بودند" از فريدون حسن پور آثار ايراني اين بخش هستند.
همچنين در اين بخش فيلم هاي "براي زندگان و مردگان" ساخته كاري پالجاكا از كشور فنلاند، "يخ زده" ساخته جوليت مك كوئن و گوستاو اوليسير از انگلستان ، "نيمه روشن" اثر كريك روزنبرگ محصول مشترك انگلستان و آلمان ، "هينوكيو" اثر تاكاهيكو آكي ياما از ژاپن، "من دورن" اثر رولاند سوسوريشتر محصول مشترك آمريكا و انگلستان ، "نارنچي پوش" اثر جورام لارسن از هلند، "زاكت" اثر جان ميبوري محصول مشترك آمريكا و آلمان، "برادر كوچك" اثر تاي هيونگ ايم از كره جنوبي، "در جستجوي الكساندر" اثر فرانسيس لكلورگ از كانادا، "اسطوره " اثر استنلي تونگ محصول مشترك هنگ كنگ و چين، "قول" اثر چن كايگه محصول مشترك چين ژاپن هنگ كنگ و كره جنوبي ، "قلب مقدس" اثر فرزان ازپتك از ايتاليا و "زوزو" اثر جوزف فارس محصول مشترك سوئد ، دانمارك و انگلستان به روي پرده مي رود.
در اين بخش سه سيمرغ بلورين به بهترين فيلم ، بهترين كارگردان و بهترين فيلمنامه اهدا مي شود.
بيست و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجر از 30 دي ماه تا 10 بهمن ماه امسال در تهران برگزار مي شود.
نظر شما