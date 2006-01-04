  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۴ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۲۴

فيلمهاي بخش مسابقه معناگراي جشنواره فيلم فجر مشخص شدند

فيلمهاي بخش مسابقه معناگراي جشنواره فيلم فجر مشخص شدند

اسامي فيلم هاي سينمايي بخش مسابقه فيلم هاي معناگراي بيست و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجر اعلام شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، در اين بخش بين الملي جشنواره دو فيلم ايراني و 13 فيلم خارجي به رقابت مي پردازند.

بر پايه اين گزارش به نقل از روابط عمومي جشنواره فيلم فجر، فيلم هاي "سفر به هيدالو" به كارگرداني مجتبي راعي و "وقتي همه خواب بودند" از فريدون حسن پور آثار ايراني اين بخش هستند.

همچنين در اين بخش فيلم هاي "براي زندگان و مردگان" ساخته كاري پالجاكا از كشور فنلاند، "يخ زده" ساخته جوليت مك كوئن و گوستاو اوليسير از انگلستان ، "نيمه روشن" اثر كريك روزنبرگ محصول مشترك انگلستان و آلمان ، "هينوكيو" اثر تاكاهيكو آكي ياما از ژاپن، "من دورن" اثر رولاند سوسوريشتر محصول مشترك آمريكا و انگلستان ، "نارنچي پوش" اثر جورام لارسن از هلند، "زاكت" اثر جان ميبوري محصول مشترك آمريكا و آلمان، "برادر كوچك" اثر تاي هيونگ ايم از كره جنوبي، "در جستجوي الكساندر" اثر فرانسيس لكلورگ از كانادا، "اسطوره " اثر استنلي تونگ محصول مشترك هنگ كنگ و چين، "قول" اثر چن كايگه محصول مشترك چين ژاپن هنگ كنگ و كره جنوبي ، "قلب مقدس" اثر فرزان ازپتك از ايتاليا و "زوزو" اثر جوزف فارس محصول مشترك سوئد ، دانمارك و انگلستان به روي پرده مي رود.

در اين بخش سه سيمرغ بلورين به بهترين فيلم ، بهترين كارگردان و بهترين فيلمنامه اهدا مي شود.

بيست و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجر از 30 دي ماه تا 10 بهمن ماه امسال در تهران برگزار مي شود.

 

 

کد مطلب 274167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها