ديپلمات هاي ژاپن و كره جنوبي در توكيو ديدار مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازرويترز، ديپلمات هاي كره جنوبي و ژاپن در مذاكرات امروز به دنبال پيدا كردن راه حلي براي اطمينان دادن به مقامات پيونگ يانگ هستند.

مذاكرات توكيو ابتدا بين ديپلماتهاي آمريكايي و دو كشورژاپن و كره جنوبي برگزار مي شود تا به نتيجه قابل قبول برسند. در اين مذاكرات جيمز كلي ديپلمات آمريكايي، ميتوجي ياباناكا دبير كل امورآسياواقيانوسيه ژاپن و ليسو هيوك معاون وزيرامورخارجه كره جنوبي شركت كرده اند كه انتظار مي رود تا روزسه شنبه اين مذاكرات ادامه يابد.

درمذاكرات شش جانبه پكن كه بدون دستيابي به نتيجه اي به پايان رسيد ديپلماتهاي آمريكايي ازمقامات كره شمالي خواسته بودند كه برنامه هاي هسته اي خود را متوقف كنند كه اين خواست مقامات آمريكا با مخالفت شديد مقامات پيونگ يانگ مواجه شد.

درمذاكرات توكيو ديپلماتهاي ژاپن و كره جنوبي به دنبال راه حلي استراتژيك هستند كه منافع كره شمالي نيز تاحدي درنظرگرفته شود تا مقامات اين كشور حاضر شوند براي بار دوم در مذاكرات حضور يابند.

ديپلمات هاي آمريكايي خواستار توقف كامل برنامه هاي اتمي كره شمالي و توقف برنامه توليد پولوتونيوم و اورانيوم غني شده كه به عنوان سوخت اتمي به كار مي روند هستند. ديپلمات هاي كره شمالي نيز تنها با اين شرط قبول خواهند كرد كه مذاكرات از سر گرفته شود و برنامه هاي اتمي خود را متوقف خواهند كرد كه مقامات آمريكا اطمينان كامل دهند، آمريكا قصد حمله به كره شمالي و يا اشغال اين كشور را از ذهن خارج كند.

ياسائو فوكودا سخنگوي دولت ژاپن امروز در كنفرانسي مطبوعاتي اعلام كرد هنوز زمان دقيقي براي مذاكرات دور بعد در نظر گرفته نشده است ولي يكي از اهداف ما از برگزاري اين دور از مذاكرت تعيين زمان دقيقي براي دور دوم مذاكرات شش جانبه و ترقيب كره شمالي براي شركت در اين مذاكرات است.

