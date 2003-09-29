برنامه سوم توسعه ، توجهي به جايگاه ارتباطات در كشور نداشته است

به گزارش خبرنگار فرهنگي " مهر" فرقاني دبير كار گروه خبرگزاريها ومطبوعات كه در همايش كاستيها و راهكارهاي بخش فرهنگ سخن مي گفت ، با بيان اين مطلب افزود : در واقع انتقاد به عدم توجه جدي به جايگاه ارتباطات و ضرورت توسعه ارتباطات در برنامه سوم به شكل گيري محورهايي براي توسعه برنامه چهارم انجاميد ، به همين منظور اين كار گروه براي برنامه چهارم 2 ماده با 10 محور پيشنهاد كرده است .

وي در ادامه افزود : در واقع ايجاد فرصت هاي پيش آمده در كشور از قبيل : افزايش تقاضا براي در يافت اطلاعات تخصصي ، بالا رفتن حق قدرت انتخاب مخاطبان ، افزايش IT در كشور ، حاكميت چند بعدي در عرصه مطبوعات ، كمرنگ شدن نگاه سودمدارانه محض ، افزايش تعداد باسوادان در كشور ، جواني جمعيت ، ارتقاء موقعيت بين المللي و افزايش سازمانها و انجمن هاي روزنامه نگاري ، افزايش شهرنشيني و افزايش رويارويي با رسانه ها، باعث شده تا زمينه براي انجام فعاليتهاي مطبوعاتي بيشتر شود .

فرقاني افزود : البته در اين زمينه تهديدهايي هم وجود دارد كه در اين ميان مي توان به افزايش گرايش هاي فرهنگي ، فقدان توان اقتصادي ، مشكلات اساسي در دسترسي به اطلاعات و نگرش امنيتي به اطلاعات ، نپيوستن به قانون كپي رايت ، نداشتن برنامه هاي بلند مدت ، فقدان سرمايه گذاري از طريق بخش خصوصي ، وابستگي مطبوعات به دولت ، فقدان امنيت شغلي روزنامه نگاران و فقدان امكانات زبان و خط فارسي در محيط ديجيتال اشاره كرد .

وي تصريح كرد : در مقابل اين تهديدها اعضاي اين كار گروه پيشنهادات خود را به اين شرح مطرح كردند : حمايت از مطبوعات ، ساماندهي و كمك به ايجاد رسانه ها ، تقويت ساختار حرفه اي مطبوعات ، تامين حق دسترسي آزادانه خبرنگاران به اطلاعات ، حفاظت از آزادي مطبوعات ، كمك به تاسيس شوراي مطبوعات ، حمايت از پژوهش هاي محلي ، منطقه اي و بين المللي در حوزه رسانه ها وارتباطات و كمك به تاسيس خبرگزاريهاي چند رسانه اي كه اين پيشنهادات در قالب مواد قانوني به دولت ارايه شده است .

