ژاپن



- تمديد حضورنيروها در عراق

17 آذر (8 دسامبر) دولت ژاپن مدت زمان حضور نظاميان خود را درعراق يكسال ديگر افزايش داد .

به گزارش مهر، ژاپن در حال حاضر550 نيروي غيرنظامي تحت فرماندهي استراليا درعراق دارد كه در شهر سماوه در جنوب عراق مستقر هستند و در كنار نيروهاي دفاع شهري عراق امنيت شهر را تامين مي كنند،اما با توجه به خشونتها و ناآراميهاي اخير در عراق توجه عمومي و نگراني در مورد امنيت نيروهاي ژاپن در داخل كشور افزايش يافته است.

در چند نظر سنجي متعدد كه طي سال 2005 منتشر شد، اكثر ژاپني ها تمايل دارند نيروهاي مستقر اين كشور درعراق به كشورشان برگردند.

- تنش در روابط چين و ژاپن

20 و 21 فروردين (9و 10 آوريل ) اعتراضات گسترده ضد ژاپني در چين موجب تيرگي روابط بين چين و ژاپن شد .

اين اقدام در پي تغيير دركتب تاريخ مدارس ژاپن كه چين آن را تحريف تاريخ اعلام كرد ، صورت گرفت .

-همكاري مشترك تسليحاتي

3 آذر (24 نوامبر ) ژاپن اعلام كرد كه برنامه توسعه نسل جديد موشك هاي دريا به هوا كه اولين بخش از سپر ضد موشكي براي حفاظت شبه جزيره ژاپن از خطرات احتمالي كره شمالي و چين به شمار مي رود، سال آينده آغاز خواهد شد.

دولت ژاپن تصويب كرد كه در سال مالي آتي كه از مارس 2006ميلادي آغاز مي شود، سيستم سپر ضد موشكي را بر اساس "موشك استاندارد- 3" (Standard Missile- 3) ساخت آمريكا كه به مدت شش سال تحت بررسي مشترك دو كشور قرار داشت، توسعه دهد.

پيروزي دولت در انتخابات پارلماني

- حزب جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن در انتخابات پارلماني اين كشور كه 20 شهريور (11 سپتامبر) برگزار شد به پيروزي رسيد .

كويزومي پس از مخالفت مجلس نمايندگان با تصويب لايحه پيشنهادي وي براي خصوصي سازي خدمات پستي، با هدف برگزاري انتخاباتي زود هنگام، دولت را منحل كرد و انتخابات جديدي را تدارك ديد تا مردم در اين باره تصميم گيري كنند بنابراين راي مثبت مردم به كويزومي به منزله حمايت از خصوصي سازي اداره پست خواهد بود.

اداره پست مهمترين وبزرگترين سازمان اقتصادي در ژاپن است زيرا مردم ژاپن عمموماً پول هاي خود را از طريق پست پس انداز مي كنند و سرمايه اين سازمان بالغ بر 3 هزار ميليارد دلار است و بيش از هشتاد و پنج درصد مردم اين كشور پس انداز پستي دارند.



هدف كويزومي از پيشنهاد خصوصي سازي اداره پست، رشد اقتصادي بيش از پيش ژاپن بوده است، اما مخالفان، تصويب طرح خصوصي سازي پست را عامل بيكاري هزاران نفر به ويژه در مناطق روستايي عنوان مي كنند.

مذاكره با كره شمالي :

به گزارش مهر، ژاپن و كره شمالي چندين نشست دو جانبه براي حل اختلافات خود از جمله مسئله ربوده شدن اتباع ژاپني به دست جاسوسان كره شمالي و عادي سازي روابط برگزار كردند .

توكيو اعلام كرد كه تا مسئله آدم ربايي حل و فصل نشود به عادي سازي روابط با پيونگ يانگ اقدام نخواهد كرد .

ژاپن در آخرين نشست از كره شمالي خواست كه ربوده شدگاني را كه هنوز زنده هستند باز گرداند و گزارش واقعي در خصوص آدم ربايي ها ارائه دهد و مظنونان مرتبط با اين مسئله را تحويل دهد .

بنابراين گزارش، دو طرف همچنين موافقت كردند كه تلاشهاي صادقانه اي را در جهت حل مسائلي كه موجب نگراني دو طرف است، مانند مسئله آدم ربايي مبذول دارند و اقدامات لازم را در اين جهت انجام دهند .

كره شمالي ربوده شدن 13 ژاپني را تاييد كرده است كه پنج تن از آنان را همراه با خانواده هايشان به ژاپن باز گرداند و اعلام كرد كه 8 تن ديگر مرده اند .

پيونگ يانگ مسئله آدم ربايي را حل و فصل شده مي داند، اما ژاپن خواستار ارائه اطلاعات بيشتر در خصوص اين هشت تبعه خود و و سه تن ديگر از ربوده شدگان است و اصرار دارد كه تا حل اين مسئله،عادي شدن روابط بين دو كشور امكان پذير نيست .

- تلاش براي تصاحب كرسي دائم شوراي امنيت

ژاپن در قالب گروه 4 كه كشور هاي هند، برزيل و آلمان در آن حضور دارند تلاشهايي را براي تصاحب كرسي دائم شوراي امنيت سازمان ملل آغاز كرده است كه تاكنون بي نتيجه بوده است .

توكيو در تلاش است تا با ارائه پيشنهادهايي در زمينه اصلاحات در سازمان ملل حمايت آمريكا كه با گسترش شوراي امنيت مخالف است، كسب نمايد .

علاوه بر آمريكا،چين كه از حق وتو در شوراي امنيت برخوردار است نيز با عضويت دائم ژاپن مخالف است، اما سايراعضاي شوراي امنيت اعم از دائم وغيردائم از اين امر حمايت مي كنند .

ژاپن پس از آمريكا كه 22 درصد از بودجه سازمان ملل را تامين مي كند،با تامين 19 درصد از بودجه اين سازمان در رتبه دوم قرار داردو به همين دليل خواهان عضويت در شوراي امنيت است .

ژاپن، هند، آلمان و برزيل از كشورهايي هستند كه تلاش مي كنند كرسي دائمي در شوراي امنيت داشته باشند.

تغيير مكان پايگاه نظامي نظامي اوكيناوا

به گزارش مهر،21 مهر(13 اكتبر)،واشنگتن و توكيو در خصوص گفتگو پيرامون تغيير مكان پايگاههاي نظامي آمريكا در خاك ژاپن به توافقي دست نيافتند.

يكي از مشكلات موجود در روابط آمريكا و ژاپن حضور نيروهاي نظامي آمريكا در خاك اين كشور است؛ اين نظاميان بارها مشكلاتي را براي شهروندان ژاپني ايجاد كرده اند و اين مسئله معمولاً مورد اعتراض مردم بخش هايي مانند اوكيناوا است.



آمريكا در اين جزيره تقريباً50 هزار نيرو دارد.

آمريكايي ها از ژاپن خواسته اند علاوه برپايگاه فعلي پايگاه نظامي جديدي نيز در اين جزيره بسازند؛اختلاف بر سر اين موضوع موجب شد دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا سفر خود به ژاپن را كه قرار بود در همين ماه صورت گيرد، لغو كرد، مطبوعات آمريكا نوشتند رامسفلد كه از به توافق نرسيدن با ژاپني ها نا اميد وعصباني شده بود، ديدارش از اين كشور را لغو كرد.

چين

از جمله مسائلي كه چين در سال 2005 بر آن تاكيد داشت، لغو تحريم 16 ساله تسليحاتي اتحاديه اروپا عليه چين بود .

با وجود فشارهاي گسترده آمريكا و ژاپن براي لغو نكردن اين تحريم، اتحاديه اروپا بارها از كشورهاي عضو خود خواست كه اين مسئله را مورد بررسي قراردهند .

آمريكا بارها نيز درزمينه هشدار داد كه پايان دادن به لغو تحريم تسليحاتي چين ممكن است روابط آمريكا و اتحاديه اروپا را دچار بحران كند.

-ادامه مناقشه بر سر مالكيت تايوان :

به گزارش مهر، 18 اسفند چين رئوس كلي لايجه ضد جدايي طلب تايوان را اعلام كرد كه به نيروهاي نظامي اين كشور اجازه مي دهد جلوي هرگونه استقلال طلبي تايوان را بگيرند .

پكن با بيان اينكه اين جزيره تحت حاكميت چين قرار دارد، هشدار داده است اگر تايوان رسما عدم استقلال خود را اعلام نكند به آن حمله خواهد كرد .

پس از تصويب اين قانون،هزاران تن در جنوب تايوان در اعتراض به اين قانون كه هدف آن جلو گيري از كسب استقلال تايوان است، راهپيمايي كردند .

- افزايش توان نظامي

آمريكا سال 2005 بارها درباره افزايش توان نظامي چين ابراز نگراني كرد.

به گزارش مهر، چين بودجه 7 / 247 ميليارد يواني خود را كه معادل 31 ميليارد دلار تخمين زده مي شود كه 6/ 12 درصد بيشتر از سال 2004 است،صرف تبديل ارتش خود به يك نيروي بسيار تكنيكي و در عين حال جنگنده كرده است. تحليلگران مي گويند كه هزينه هاي واقعي ارتش چين بسيار بالاتر از مبالغ اعلام شده، برآورد

مي شود.

ارتش آزاديبخش خلق چين(PLA) با نيروي5/2 ميليون نفري خود كه بزرگ ترين ارتش دنيا محسوب به شمار مي رود،در صدد پاسداري ازمرزهاي چين وبه دست گرفتن كنترل زمام امور در تايوان است .

چين داراي 700 فروند موشك كوتاه برد است كه آن را براي حمله به تايوان در نظر گرفته است ؛علاوه براين داراي بيش از 700 فروند هواپيماي جنگنده از جمله تعدادي جت هاي جديد جنگي ساخت روسيه،64 ناو جنگي مهم،55 زير دريايي جنگنده،40 ناو سنگين ومتوسط آبي خاكي مجهز به 50 فروند موشك دوربرد است.

آمريكا براي مقابله با افزايش توان نظامي چين درتلاش براي تقويت روابط خود با كشورهاي ژاپن و كره جنوبي است .

هم پيماني آمريكا با ژاپن و كره جنوبي بسيار مهم است، زيرا حدود 000/70 نيرو در اين كشورها پشت سر نظاميان آمريكا قرار مي گيرند.

چين و روسيه در ماه آگوست (مرداد ) چند مانور نظامي مشترك برگزار كردند كه اين امر موجب نگراني مقامات آمريكايي را فراهم كرده بود.

- بحران در روابط آمريكا و اسرائيل به علت روابط نظامي تل آويو با پكن

در پي توافق چين و رژيم صهيونيستي براي فروش هواپيماهاي بدون سرنشين به پكن، بحران ميان آمريكا و اسرائيل شدت يافت و واشنگتن تحريم هاي سختگيرانه اي را براي چند ماه در مورد تل آويو وضع كرد.

اين بحران ميان آمريكا و اسرائيل از زمان توافق تل آويو با پكن درباره فروش هواپيماهاي بدون سرنشين آغاز شد؛ اين در حالي است كه آمريكا همچنان بر تحريم تسليحاتي چين اصرار مي كند و از هرگونه ارسال تجهيزات نظامي به اين كشور جلوگيري

مي نمايد.

رژيم صهيونيستي در سال 2000در پي فشار هاي آمريكا قرار داد، فروش هواپيماهاي فالكون را به چين لغو كرد.

- تحريم شركتهاي چيني

آمريكا چند شركت چيني را به اتهام گسترش فناوري حساس تسليحاتي تحريم كرد كه اين اقدام با اعتراض شديد چين روبرو شد .

- توافق بر مسئله صادرات منسوجات

در 17 آبان (8 نوامبر)، چين و آمريكا بر سر يكي از مسائل مورد اختلاف دو طرف يعني صادرات منسوجات چيني به آمريكا به توافق رسسيدند .

چين دراين زمينه امتيازاتي را به آمريكا ارايه كرده است؛ دولت آمريكا تا سال 2008 ميلادي كنترل عرضه منسوجات و پوشاك چيني در بازارهاي آمريكا را برعهده خواهد داشت.

كره جنوبي

- تمديد حضور در عراق

پارلمان كره جنوبي 9 آذر (30نوامبر) طرح دولت اين كشور را مبني بر كاهش يك سوم نيروهاي خود در عراق تا سال آينده را تصويب كرد .

به گزارش مهر، كره جنوبي بعد از آمريكا و انگليس، بيشترين نيروها را در عراق دارد؛ نيروهاي اين كشور كه 3200 تن هستند در شهر اربيل واقع در شمال عراق مستقر هستند،از دسامبر سال 2004، امور امداد رساني و بازسازي را در اين شهر انجام

مي دهند.

همزمان با مانور مشترك چين و روسيه در ماه آگوست، آمريكا و كره جنوبي به مدت 12 روز مانور نظامي برگزار كردند .

برگزاري نشست اپك

اواخر آبان (نوامبر) روساي كشورهاي عضو همكاريهاي اقتصادي آسيا و اقيانوس آرام "اپك " در بندر پوسان گردهم آمدند .

هنگ كنگ

شهر بندري هنگ كنگ اواخر آذرماه (دسامبر) شاهد برگزاري اجلاس سران 149 كشورعضو سازمان تجارت جهاني بود كه دستاورد آن، فراهم نمودن معافيت از ماليات و دسترسي به بازار آزاد را براي حداقل 97 درصد از محصولات كشورهاي فقير جهان فراهم خواهند كرد .

يك هفته پيش از زمان برگزاري اين اجلاس و همزمان با آن، فعالان ضد جهاني سازي از سرتاسر جهان در هنگ كنگ گردهم آمدند و دراعتراض به برگزاري اين نشستها تظاهراتي برگزار كردند .

در جريان اين اعتراضات 100 تن مجروح و حدود 900 تن دستگير شدند .

مالزي

نخست وزير مالزي اوايل آبان(اواخر اكتبر) از دخالت دررسوايي نفت در برابر غذا تبرئه شد،اما سازمان ملل در تحقيقات خود دو تن ازخويشاوندان وي را در رابطه با اين برنامه مقصر شناخت .

مالزي 16 شهريور(7سپتامبر)،هرگونه عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي را به تشكيل دولت مستقل فلسطيني مشروط كرد .

اندونزي

به گزارش مهر، اندونزي21 مهر (13اكتبر)اعلام كرد به شرطي گفتگو با اسرائيل رامي پذيرد كه اين گفتگوبه سود فلسطينيان براي رسيدن به استقلالشان باشد .

9 آبان (31اكتبر)جزيره بالي اندونزي باز ديگر شاهد چندين انفجار بود كه 32 كشته و بيش از 100 مجروح برجاي گذاشت .

حدود سه سال پيش نيز بمبي در يك كلوپ شبانه در همين محل منفجرشد كه به كشته شدن بيش از 200 نفر منجر شد؛ در آن انفجار نيز، جماعت اسلامي مقصر خوانده شد.