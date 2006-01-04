حقوق اقليت در نشست ديروز مجلس و دولت ضايع نشد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رشيد جلالي جعفري در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: قبل از چنين نشست هايي معمولا كميسيون ها نظر اعضا را مي گيرند و در جلسه منعكس مي كنند و بحث اقليت و اكثريت نيست و در نشست سه شنبه هم مجموعه ديدگاه هاي اقليت و اكثريت توسط روساي كميسيون ها مطرح شد.

نماينده كرج تصريح كرد: اين كه اقليت مجلس احساس مي كنند شرايط بيان نظراتشان وجود ندارد خوب نيست.

وي اظهار داشت: در موضوعي تخصصي نمي توان اقليت و اكثريت كرد، ولي اگر اقليت فكر مي كنند حقوقشان تضييع شده است كه بايد مورد توجه هيات رئيسه قرار گيرد.