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۱۴ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۵۲

جلالي نماينده كرج در جمع خبرنگاران:

حقوق اقليت در نشست ديروز مجلس و دولت ضايع نشد

حقوق اقليت در نشست ديروز مجلس و دولت ضايع نشد

عضو فراكسيون اكثريت مجلس در خصوص علت عدم حضور فراكسيون اقليت در نشست سه شنبه شب مجلس و دولت گفت: اين نشست جنبه تخصصي داشت و ورود فراكسيوني به آن، نشست را سياسي مي كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رشيد جلالي جعفري در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: قبل از چنين نشست هايي معمولا كميسيون ها نظر اعضا را مي گيرند و در جلسه منعكس مي كنند و بحث اقليت و اكثريت نيست و در نشست سه شنبه هم مجموعه ديدگاه هاي اقليت و اكثريت توسط روساي كميسيون ها مطرح شد.

نماينده كرج تصريح كرد: اين كه اقليت مجلس احساس مي كنند شرايط بيان نظراتشان وجود ندارد خوب نيست.

وي اظهار داشت: در موضوعي تخصصي نمي توان اقليت و اكثريت كرد، ولي اگر اقليت فكر مي كنند حقوقشان تضييع شده است كه بايد مورد توجه هيات رئيسه قرار گيرد.

کد مطلب 274186

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