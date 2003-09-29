اكران فيلم "چراگاه باز" دراسپانيا

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين اثردرام ووسترن دركناربه نمايش درآمدن دربخش خارج ازرقابتهاي جشنواره بين الملي فيلم سن سباستين، مهمان سالنهاي نمايش اسپانيا شد.

" كاستنر" هنرپيشه وكارگردان 48 ساله اين اثربا تاكيد براينكه ازمشاهده فيلم دركنارمردم اين سرزمين لذت برده اضافه كرد:" زمانيكه سرگرم ساخت فيلم هستم تمايلي ندارم كه خواسته ها ي مخاطبان را پيش بيني كنم بلكه مي خواهم فيلمي را توليد كنم كه هيچ كس آن را به فراموشي نسپرد.زمانيكه كارمي كنم به سودآوربودن يك اثرفكرنمي كنم بلكه ميزان تاثيربخشي فيلم برايم حايزاهميت است."

هنرپيشه فيلمهاي "جي اف كي"و"محافظ شخصي" درسال 1990 فيلم " رقصنده باگرگ ها" را ارائه داد ودرمقام نويسنده ، هنرپيشه ، كارگردان وتهيه كننده اين اثربه فعاليت پرداخت.اين فيلم دررقابتهاي اسكارهفت تنديس را ازآن خود كرد كه ازآن جمله مي توان به جوايزبهترين فيلم وبهترين كارگرداني اشاره كرد."كاستنر" با اشاره به اين كه حضورهنرپيشگان خوب ويك فيلمنامه منسجم مي تواند مخاطبان رابه تماشاي فيلمهاي وسترن دعوت كند افزود:" وسترن به احساسات مردم مي پردازد ونوع برخورد وارتباط آنها را با يكديگردرمحور كا ر قرارمي دهد."