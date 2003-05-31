« عاشقانه ترين ها » به بازار مي آيد

باباچاهي « شاعر و منتقد معاصر» كه تاكنون 12 مجموعه شعر از وي منتشر شده است د ر مورد تازه ترين آثار خود به خبرنگار اد بي خبر گزاري مهر گفت: كتاب " عاشقانه ترين ها"را با اشعاري عاشقانه از شاعران مطرح و غير مطرح سالهاي 1300تا 1381 با عناوين خاصي كه معطوف به مباني تقويمي ( زباني) و ارزشي شعري است ، تمام كرده ام كه اكنون در مرحله تاييد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا مي است. اين كتاب حاوي مقد مه اي تحليلي در 150 صفحه است.

وي گفت: هم اكنون در حال نوشتن كتابي با عنوان « شعر امروز، زن امروز» هستم كه به بررسي شعر زنان شاعر اختصاص دارد. اين بررسي مبتني بر ويژگيهاي نگاه زنانه به شعر ، تحميل نگاه مرد سالارانه بر زنان شاعر، مسايل مشترك اجتماعي بين زنان و مردان و ارزش زيبايي شناختي شعر زنان است. اين اثر نيز با مقد مه تحليلي 150 صفحه اي در 500 صفحه منتشر خواهد شد.

بابا چاهي در مورد مجموعه شعر تازه خود گفت: شعرهاي كه از سال 1381 تا امروز سروده ام را گرد آورده ام كه بعد از انتخاب نام براي اين مجموعه در چند ماه آينده منتشر خواهد شد.

اين شاعر در مورد ذهن و زبان خود در اين مجموعه اظهار كرد: از مجموعه شعر « منزل هاي دريا بي نشان است» به يك نوع تكامل در زبان رسيد م و در مجموعه هاي « نم نم بارا نم» ، « عقل عذابم مي دهد» و « قيافه ام كه خيلي مشكوك است» به تثبيت اين زبان پرداخته ام. البته در آينده همچنان د ست به تجربه هاي شعري خواهم زد كه آنهارا پيش از اين در كتابهاي خود مطرح كرده ام.



گفتني است از اين شاعر و منتقد به تازگي جلد دوم " گزاره هاي منفرد" شامل بررسي انتقادي شعر امروز ايران در دو كتاب مستقل منتشر شده است.



