هدف بسيج ورزش بهادادن به فعاليتهاي ورزشكاران بسيجي است

به گزارش خبرنگار" مهر" سردارمجيد مشايخي رييس بسيج ورزش كشورضمن بازديد ازتحريريه خبرگزاري با مهندس اسماعيلي مديرعامل خبرگزاري مهر ديدارودرمورد فعاليتهاي بسيج ورزش كشوروتوجه بيشتررسانه ها به اين نهاد به بحث وتبادل نظر پرداختند.

رييس بسيج ورزش كشوردرموردعملكرد اين نهاد درمدت دوران فعاليتش يادآورشد: هدف ازتشكيل اين نهاد بهادادن به فعاليتهاي ورزشي بسيجيان ورزشكاري بود كه درطول سالهاي گذشته به فراموشي سپرده شده بودند، دراين مدت طي مراسمهاي مختلف از ورزشكاراني كه دررقابتهاي بين المللي مقابل نمايندگان رژيم اشغالگرقدس حاضربه رويارويي نشدند، تقديركرديم. تجليل ازخبرنگاران ورزشي، برگزاري مراسمات اعياد وعزاداريهاي ملي پوشان رشته هاي مختلف وهمچنين ورزشكاران ايثارگرقهرماني كه درطول سالهاي جنگ تحميلي علاوه برحضوردررويدادهاي مختلف ورزشي درجبهه هاي جنگ نيزفعاليت داشته اند، بزودي طي مراسمي ازآنها تجليل بعمل مي آيد.

سردارمشايخي درادامه افزود: مادراين دوسال به گونه اي حركت كرده ايم كه انجام واجبات ديني وبجاآوردن اعمال مذهبي وشرعي دراردوها براي ورزشكاران دراولويت اول خود قرارگيرد وآنها با شركت درمراسمها وهياتهاي مختلف خود راازنظر روحي آماده حضوردرميادين ورزشي مي كنند. درهمين راستا تعدادي ازفدراسيونهاي ورزشي رابطه نزديك وفشرده اي باما آغازكردند كه دراين ميان فدراسيونهاي واليبال، تكواندو، جودووفوتبال فعاليت چشمگيرتري داشتند.

رييس بسيج ورزش كشوربا اشاره به برنامه هاي آينده اين نهادخاطرنشان كرد: طي هفته جاري درمراسم ويژه اي ازورزشكاراني كه درطول دوران دفاع مقدس دركنارورزش درجبهه هاي جنگ نيزحضورداشته اند، تقدير خواهيم كرد و قصد داريم درآينده اي نزديك زندگينامه شهداي ورزشكاررا گرد آوري ومنتشركنيم.

درادامه اين ديدارمهندس اسماعيلي مديرعامل خبرگزاري مهر ضمن اعلام حمايت اين خبرگزاري ازحركت واهداف فرهنگي بسيج ورزش كشورتصريح كرد: هدف خبرگزاري مهراين است كه بيشترازهرموضوع ديگري به مسائل فرهنگي بپردازد وافتخارمان اين است كه تنها خبرگزاري هستيم كه به مسائل ارزشي و فرهنگي بيشتربها مي دهيم.

مهندس اسماعيلي درادامه افزود: وظيفه ما اين است كه درمورد بسيج فعاليت نماييم وبا پرداختن به فعاليت بسيجيان ورزشكارتلاشها وفداكاريهاي آنها راارج نهيم. همه مردم وملت ما مديون بسيج وبسيجيان هستند واگرما بتوانيم فرهنگ آنها را خوب منعكس كنيم، فرهنگ بسيجي جهاني مي شود.

وي ادامه داد: بسيج شايسته بهترين وبا ارزش ترين كارهاست، اما متاسفانه مديران ما باتفكر بسيجي فاصله زيادي گرفته اند، چرا كه اگراينطورنبود، مثل مديريتهاي زمان جنگ باكمترين امكانات بزرگترين كارهاي ممكن را انجام مي داديم.

مهندس اسماعيلي افزود: حضوربسيج درورزش كشوريك حضورمبارك است واميدوارم بتوانيم باهمكاري وارتباط نزديك به رشد فرهنگ وگسترش روحيه بسيجي بين ورزشكاران وملي پوشان مطرح كشورمان كمك كنيم.