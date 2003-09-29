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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۷:۰۷

شب شعر دفاع مقدس در اسلامشهر بر گزار شد

شب شعر دفاع مقدس به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اسلامشهر و با همكاري بخشداري مركزي اسلامشهر ، شوراي اسلامي و دهداري احمد آباد مستوفي برگزار شد.

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اسلامشهر ، "علي جعفري " رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اسلامشهر  در اين مراسم اظهار داشت : براي به نقد كشيدن شعر نياز داريم شاعران فكر اساسي در اين مورد داشته باشند  و فعاليت  انجمن هاي ادبي اسلامشهر بايد گسترده تر شود تا بتواند از همجواري با شهرستانهاي اطراف براي بهتر شدن فضاي ادبي استفاده كرد .
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان اسلامشهر با اشاره به اينكه مي توان شعر حماسي را مورد ارزيابي قرار داد ، گفت : اشعار فردوسي نمونه بارز شعر حماسي ايران است و بايد شعر حماسي توسط شاعران احيا شود و مي توان با ارتقا سبك هاي شعر نقش بسزايي در خود باوري و بالا بردن فرهنگ شعر داشته باشيم .
سپس استاد حميد سبزواري شاعر معاصر و شاعران اسلامشهر وشهرستان  شهريار اشعاري در زمينه دفاع مقدس قرائت كردند .
استاد سبزواري دراين مراسم گفت : استقلال و آزادي به راحتي كسب نشده است و اين آزادي در هيچ جاي دنيا نيست و جوانان براي حفظ بنيان اين نظام وظيفه سنگيني برعهده دارند .
کد مطلب 27421

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