شب شعر دفاع مقدس در اسلامشهر بر گزار شد

شب شعر دفاع مقدس به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اسلامشهر و با همكاري بخشداري مركزي اسلامشهر ، شوراي اسلامي و دهداري احمد آباد مستوفي برگزار شد.

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اسلامشهر ، "علي جعفري " رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اسلامشهر در اين مراسم اظهار داشت : براي به نقد كشيدن شعر نياز داريم شاعران فكر اساسي در اين مورد داشته باشند و فعاليت انجمن هاي ادبي اسلامشهر بايد گسترده تر شود تا بتواند از همجواري با شهرستانهاي اطراف براي بهتر شدن فضاي ادبي استفاده كرد .

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان اسلامشهر با اشاره به اينكه مي توان شعر حماسي را مورد ارزيابي قرار داد ، گفت : اشعار فردوسي نمونه بارز شعر حماسي ايران است و بايد شعر حماسي توسط شاعران احيا شود و مي توان با ارتقا سبك هاي شعر نقش بسزايي در خود باوري و بالا بردن فرهنگ شعر داشته باشيم .

سپس استاد حميد سبزواري شاعر معاصر و شاعران اسلامشهر وشهرستان شهريار اشعاري در زمينه دفاع مقدس قرائت كردند .

استاد سبزواري دراين مراسم گفت : استقلال و آزادي به راحتي كسب نشده است و اين آزادي در هيچ جاي دنيا نيست و جوانان براي حفظ بنيان اين نظام وظيفه سنگيني برعهده دارند .

