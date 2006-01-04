خبرهاي كوتاه ورزشي

برگزاري مسابقات دووميداني قهرماني كشور به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرگزاري" مهر" مسابقات دووميداني قهرماني كشوربه مناسبت دهه فجردرسالن آفتاب انقلاب تهران برگزار مي شود. اين مسابقات ، روزهاي ششم و هفتم بهمن ماه سال جاري با حضوردوندگاني از باشگاههاي سراسركشوربرگزار مي شود. هدف ازبرگزاري اين مسابقات ، انتخاب تيم ملي از ميان دوندگان برتراين باشگاه ها جهت حضوردرمسابقات آسيايي تايلند است.

نفرات برگزيده اين مسابقات به اردوي تيم ملي دعوت خواهند شد و دربيستم بهمن ماه به مسابقات آسيايي تايلند اعزام مي شوند. اين رقابت ها دردورده سني جوانان و بزرگسالان در 15 رشته دووميداني داخل سالن برگزارمي شود.

نتايج هفته پنجم و برنامه هفته ششم مسابقات پينگ پنگ ليگ برتر

هفته پنجم مسابقات پينگ پنگ برترباشگاههاي كشور با برگزاري چهارديدار پيگيري شد. طي اين ديدارها تيم هاي پيام مخابرات تهران و پتروشيمي بندرامام با نتايج مشابه 5 برصفر به ترتيب ازسد تيم هاي صنعت نفت تهران ب و راه آهن گذشتند و تايدواتربندرعباس با نتيجه 5 بر2 ازسد نفت تهران الف گذشت و ديدارتيم هاي بانك كشاورزي و پتروشيمي تبريزبا نتيجه مساوي 4 بر4 خاتمه يافت.

درادامه اين مسابقات و ازهفته ششم روزشنبه 17 دي ماه ، دو تيم صدرنشين پتروشيمي بندرامام و پيام مخابرات تهران در ماهشهربه مصاف هم مي روند. درتهران نيزتيم هاي صنعت نفت تهران الف و ب به ترتيب با راه آهن و بانك كشاورزي ديدارخواهند داشت.

دو بانوي تكواندو كارخراساني به اردوي تيم ملي دعوت شدند

دو بانوي تكواندو كارخراساني به اردوي تيم ملي جهت حضور درمسابقات آسيايي دوحه دعوت شدند. به گزارش خبرنگار" مهر" ازمشهد خديجه عظيمي در وزن هشتم مقام اول و فاطمه بيات دروزن هفتم مقام دوم مسابقات انتخابي تيم ملي را از آن خود كردند.

اين مسابقات از تاريخ 12 الي 13 دي ماه براي انتخاب نفرات حاضردراردو برگزارشد كه افراد مذكوربه اردوي تيم ملي دعوت شدند. اين دوتكواندو كارازمدال آوران مسابقات كشوري سال 84 هستند.