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۱۴ دی ۱۳۸۴، ۱۹:۱۱

سرمربي تيم فوتبال سايپا در گفت و گو با "مهر" :

برنده اين بازي قابل پيش بيني نيست/ اعتقاد ندارم دفاع پرسپوليس ضعيف است

برنده اين بازي قابل پيش بيني نيست/ اعتقاد ندارم دفاع پرسپوليس ضعيف است

سرمربي تيم فوتبال سايپا با غيرقابل پيش بيني توصيف كردن نتيجه ديدار با پرسپوليس گفت : هر دو تيم دراين ديدار بازي سخت و دشواري پيش رو خواهند داشت.

دكتربيژن ذوالفقارنسب سرمربي تيم فوتبال سايپا با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود : اين بازي براي هردوتيم از حساسيت فوق العاده اي برخورداراست و هردوتيم براي كسب هر سه امتياز برنامه ريزي كرده اند . پرسپوليس پس ازشكست هفته گذشته مقابل فجر براي جبران اين نتيجه از انگيزه بالايي برخورداراست و نهايت تلاش خود رابكارخواهد گرفت و از همين رو دراين مسابقه بازي سنگين و دشواري پيش روخواهيم داشت .
ذوالفقارنسب با تاكيد براينكه تيم ما دراين ديدارهمچنان با اتكا به دوندگي نفرات جوان خود بدنبال ارائه فوتبالي هجومي خواهد بود گفت : موفقيت هاي سايپا تاكنون ناشي ازجسارت ، دوندگي و تاكتيك پذيري بازيكنانش بوده و دراين ديدارنيزتلاش مي كنيم تا برنامه هاي خاص خودمان را به مرحله اجرا درآوريم و هرسه امتيازاين بازي را ازآن خود كنيم.

سرمربي سايپا درخصوص آسيب پذيري خط دفاعي پرسپوليس گفت : به نظرمن پرسپوليس دراين پست نفرات بسيارخوبي را دراختياردارد و بنده اعتقاد ندارم كه پرسپوليس دراين پست ضعيف است. شكست سنگين مقابل فجرتنها يك غافلگيري بود وما هرگزفريب اين نتيجه را نخواهيم خورد. پرسپوليس تيم بزرگ و پرتماشاگري است و مي تواند با نفراتي كه دراختياردارد خيلي زود خود را به لحاظ روحي و فني بازسازي كند.
وي درخصوص اينكه نتيجه اين ديدارتا چه اندازه مي تواند در باقي ماندن سايپا دركورس قهرماني تاثيرگذارباشد گفت : خيلي زود است كه ازحالا درباره قهرماني حرف بزنيم. ما براي هر بازي برنامه خاصي داريم و براي سه امتياز به ميدان مي رويم و دربازي مقابل پرسپوليس نيزبا همين هدف وارد زمين خواهيم شد و اميدوارم بتوانيم با بهترين نتيجه ميدان را ترك كنيم.
ذوالفقارنسب درپايان گفت : دراين ديدارتنها صادقي را بدليل محروميت دراختيارنداريم ضمن اينكه تعدادي ازبازيكنان ما نيزبا مصدوميت روبروهستند كه اميدوارم بتوانيم با وجود اين مشكلات مقابل پرسپوليس نتيجه قابل قبولي بگيريم .

کد مطلب 274233

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