جريمه كارفرمايان بخشيده مي شود

حسينعلي سليماني در گفت گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : بخشيدگي جرايم كارفرمايان در ماده 12 قانون نوسازي صنايع آورده شده است و طبق اين قانون اگر كارفرمايان ظرف مدت 6 ماه از اجراي قانون نوسازي صنايع اصل بدهي خود را پرداخت كنند جرايمي كه به آنها تعلق گرفته شده باشد بخشيده مي شود .
وي اظهار داشت : پرداخت اصل بدهي از سوي كارفرمايان در زمان مقرر باعث مي شود تا بار بدهي كار فرمايان كاهش پيدا كند همچنين از طرفي سازمان تامين اجتماعي مي تواند مطالبات خود را دريافت كند.
مدير كل درآمد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد : چنانچه جريمه كار فرمايان در زمان معين پرداخت نشود هر سال به مبالغ جريمه كارفرمايان اضافه مي شود.
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