جريمه كارفرمايان بخشيده مي شود

مدير كل درآمد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي گفت : كارفرماياني كه تا پايان سال 80 بدهي خود را بابت حق بيمه و بيمه بيكاري پرداخت كرده باشند از پرداخت جرايمي كه به آنها تعلق گرفته است بخشيده مي شود .