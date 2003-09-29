نشست "نياز به روش علمي در ترجمه قرآن كريم " برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، در اين برنامه دكتر كريستين بونو (يحيي علوي) مترجم قرآن كريم به زبان فرانسه ، سخنراني مي كند . ورود به جلسه سخنراني نيز براي علاقمندان آزاد است .اين نشست روز چهارشنبه 9 آذر ماه در مركز توسع و ترويج فعاليت هاي قرآني ، برگزار مي شود .

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