دانشجوي حقوق فرق بين احضاريه و اخطاريه را نمي داند // تناسبي بين دروس آكادميك حقوق و مسائل كاربردي دادگستري ها وجود ندارد

وي اظهار داشت: در رشته حقوق تناسبي بين دروس آكادميك و تئوري و مسائل كاربردي دادگستري ها وجود ندارد. در گذشته براي پر كردن اين خلا، دانشجويان از سال سوم براي كارآموزي به دادگاه ها و دادگستري فرستاده مي شدند كه در حال حاضر اين اتفاق نمي افتد.
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دانشجوي رشته حقوق فرق بين احضاريه و اخطاريه را نمي داند و عملا بين علم و عمل در اين رشته فاصله افتاده است، به طوري كه برخي از قضات نيز هنوز با ادبيات حقوقي آشنايي كامل ندارند
"احمدي" اظهار داشت: دانشجوي رشته حقوق فرق بين احضاريه و اخطاريه را نمي داند و عملا بين علم و عمل در اين رشته فاصله افتاده است، به طوري كه برخي از قضات نيز هنوز با ادبيات حقوقي آشنايي كامل ندارند.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اين رشته با جان و مال انسان ها سر و كار دارد و اساتيد آن بايد قاضي و وكيل تربيت كنند، از حساسيت ويژه اي برخوردار است.
"نعمت احمدي" تحولي بنيادي در سرفصل هاي دروس رشته حقوق را ضروري دانست و گفت: با ايجاد تغيير در ساختار قضايي كشور، بايد دادگستري را با دانشكده هاي حقوق آشتي داد.
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قانون دادگاه هاي عام نيز تيشه به ريشه آموزش و پرورش قضات در حين انجام خدمت زده است
اين استاد رشته حقوق در دانشگاه افزود: از سوي ديگر قانون دادگاه هاي عام نيز تيشه به ريشه آموزش و پرورش قضات در حين انجام خدمت زده است.
وي اظهار داشت: در گذشته دانشكده هاي حقوق بر عملكرد قضات و قوه قضاييه نظارت داشتند و با ايجاد، تثبيت و وحدت رويه قضايي قانونگذاري مي كردند اما در حال حاضر نظارتي بر عملكرد قضات وجود ندارد و در بخش علمي و قانونگذاري نيز ضعيف شده ايم.
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