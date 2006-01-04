بسيج دانشجويي 42 دانشگاه استان تهران در بيانيه اي هشدار داد: قبول پيشنهاد روسيه افتادن در دام جديد غرب است / خودداري روسيه از ارسال سوخت هسته اي به ايران غيرقابل تصور نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بيانيه بسيج دانشجويي آمده است : بيش از دو سال از جنجال غرب بر برنامه هسته اي ايران مي گذرد و در اين مدت پرونده هسته اي ايران شاهد فراز ونشيب هاي متعددي بوده است. جريان سياسي غرب در مواجه با اين مساله با ترسيم هدفي و احد دو رويكرد متفاوت برگزيد. غرب ايران را به بهانه واهي تشكيك در نيت جمهوري اسلامي در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي و به كارگيري آن نمي داند و هدف خود را بر محروم نمودن ايران از اين حق قانوني متمركز نموده است. با توجه به اين هدف كلي نئومحافظه كاران آمريكايي كه به جنگ افروزي و خشونت طلبي شهره اند، از ابراز تهديد نظامي و ارعاب بهره بردند و تروئيكاي اروپا را با ابزار مذاكره و مشوق هاي ظاهرفريب و در حقيقت تحقيركننده روزانه كارزار نمودند.

پيشرفت سياست - چماق و هويج - غرب تا پيش از روي كارآمدن دولت جديد به نحو نگران كننده اي رو به افزايش بود؛ ليكن سياست مدبرانه دولت جديد در انداختن توپ هاي بازي به زمين طرف مقابل به تدريج سياست مفعلانه را به رويكردي فعال بر پايه اصول نظام جمهوري اسلامي تبديل نمود.

بي شك راهبرد عدالت محور دولت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و رويكرد عزتمدارانه در نشست اخير وين به همراه ترسيم استراتژي چند لايه، در به چالش كشيدن پاشنه آشيل هاي غرب در خور تحسين و پشتيباني است كه اقداماتي نظير انداختن توپ تضمين هاي عيني به زمين طرف مقابل و پيشنهاد تشكيل كنسرسيوني از شركت هاي بين الملل به جهت اعتماد سازي در پروژه فناوري صلح آميز هسته اي ايران به همراه طرح سئوال در زمينه نقاط ضعف غرب و لابي هاي صهيونيسم نظير افسانه هولوكاست و انتقال صهيونيست ها به يك كشور اروپايي يا آمريكايي در اين راستا قابل ارزيابي است. اروپا كه اين بار نبض جريان بازي را از دست داده و با شكست روند مذاكرات، اتبار بين المللي خود را بعد از قضيه عراق بار ديگر در معرض خطر مي بيند، گام بعدي را در راستاي اعتماد زدايي از برخي كشورهاي نزديك به ايران برداشته است.

روس ها كه منافع زيادي در ايران دارند و سالهاست در تكميل نيروگاه بوشهر مشغول فعاليتند و همچنين به آخرين قطعنامه آژانس عليه ايران راي ممتنع دادند، گزينه قابل تاملي از سوي اروپا براي اين اعتماد زدايي محسوب مي شود ؛ لذا اين بار پيشنهاد تعليق غني سازي اورانيوم از سوي روسيه به پشتيباني اروپا و آمريكا به ايران ارسال شده است تا در صورت موافقت جمهوري اسلامي به هدف غايي خود در ممانعت از تبديل ايران به يك ايران قدرتمند دست يابند و در صورت مخالفت ايران با اين پروسه از پيش طراحي شده در ترغيب روسها، به موضعگيري سخت عليه ايراني مسير سهل تري پيش روي داشته باشند.

روسيه اگرچه قراردادهاي گلستان و تركمانچاي را در كارنامه خود دارد و در تكميل نيروگاه بوشهر بيش از حد تعلل مي ورزد وليكن نسبت به سابقه تاريخي آمريكا و انگليس ذهنيت بهتري در ميان مردم نسبت به آن وجود دارد ؛ لذا اروپا با لحاظ تمامي جوانب، روسيه را پيشقراول برون رفت از بن بست اخير قرار داده است. در اين بين چگونگي رويكرد دولت ايران به پيشنهاد اخير روسيه و پاسخ به آن از نكات فوق العاده حائز اهميت و تعيين كننده در سير تاريخي پرونده هسته اي ايران است.

آنچه مسلم است فناوري صلح آميز هسته اي مطابق حقوق و قواعد تعريف شده بين المللي نظير NPT، حق قانوني و غير قابل انكار جمهوري اسلامي بوده و هيچ كشوري حق نيت خواني و بهانه تراشي در ممانعت از آن را ندارد. پيشنهاد روسيه در ناقص گذاشتن چرخه سوخت هسته اي در داخل، علاوه بر توهين به ملت بزرگوار ايران از هيچ ضمانت عيني و اجرايي برخوردار نبوده و همانگونه كه در حال حاضر روسها از صدور گاز به اوكراين خودداري كرده اند، خودداري از ارسال سوخت هسته اي به ايران نيز غيرقابل تصور نيست.

روسها اگرچه منافعي در داخل ايران داشته و دارند، ليكن هيچگاه حاضر به رويارويي با اروپا و آمريكا به نفع ايران نخواهند بود و در صورت اتكا و خوشبيني بيش از حد به روسها در مواقع بحراني، بايد آماده فاصله گرفتن روسها از ايران به نفع غرب بود.

لذا بسيج دانشجويي ضمن تاكيد بر حقوق مسلم ايرانيان در پيشرفت و استقلال و عزت ملي، پيشنهاد روسيه مبني بر انتقال بخشي از غني سازي به خاك اين كشور را غيرقابل قبول دانسته و به مسئولين نسبت به افتادن در دام جديد غرب هشدار مي دهد. همچنين پيشنهاد رئيس جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در خصوص شريك شدن شركت هاي خارجي در غني سازي اورانيوم در داخل را سقف اعتماد سازي نظام دانسته و پس از اين هرگونه زياده خواهي را مستقيما به حساب بدخواهي افزون طلبان منظور مي نمايد.