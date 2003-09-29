پرسپوليس با چند تغيير به مصاف سپاهان مي رود

به گزارش خبرنگار"مهر" پس ازآنكه پرسپوليس درديدارمقابل پيكان تن به شكست 2 بريك داد، وينكوبگوويچ تمرينات ويژه اي را براي شاگردانش درنظرگرفت تا بتواند درديدارمقابل سپاهان به پيروزي برسد.

درطول هفته گذشته سرمربي كروات پرسپوليس درتمرينات اين تيم تمامي نفراتش را مورد ارزيابي قرار داد تا بهترين آنها را براي ديدارباسپاهان انتخاب كند. به گفته يكي ازنزديكان پرسپوليس بگوويچ دراين بازي قصد دارد از وجود عارف محمد وند، علي سلماني وپژمان جمشيدي ازابتدا در تركيب تيمش استفاده كند وبجاي آنها كريم باقري، محمد برزگروحميد استيلي را برروي نيمكت ذخيره ها بنشاند.

گفتني است: بازي پرسپوليس و سپاهان ساعت 30: 17 دقيقه روزسه شنبه درورزشگاه آزادي تهران برگزارخواهد شد.