فريده لاشايي: هنرمندان جوان بايد هنر را با تفكر آغاز كنند / نگاه منتقد هنري بايد انديشمندانه باشد

" فريده لاشايي" - هنرمند نقاش - درگفت وگو با خبرنگار تجسمي " مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : هنر نقاشي در حال حاضر مسير پويا و خلاقي را طي مي كند و من به شخصه به كار نقاشان جوان ايراني اعتقاد داشته و دارم. امروز روند نقاشي ايران به طرز اميدوار كننده اي رو به صعود است. با اندكي دقت و كند وكاو در آثار نقاشان جوان، متوجه استعدادهاي شكوفاي آنها مي شويم .

وي درپاسخ به اين پرسش كه برخي نقاشان معتقد هستند نقاشان جوان امروز ريشه اي كار نمي كنند و از فراگيري پايه هاي نقاشي غافلند، نظر شما دراين باره چيست؟ تصريح كرد : خير. من به اين موضوع اعتقاد چنداني ندارم . شايد به اين خاطر كه همواره فكر مي كرده ام، جوانان نقاش بايد عمل را با يك نوع تفكر شروع كنند. به بيان ساده تربا به وجود آوردن فضاي فكري ، نقاشان جوان مي توانند عمقي تر كاركنند. اگر شما از دوره هاي قديم ، به عنوان مثال بيست نقاش باقي مانده در عرصه هنرهاي تجسمي مي بينيد، بايد اين نويد را به مخاطبان بدهم كه طيف گسترده و انبوهي از جوانان مستعد با تلاش هاي پيگيرانه و برگزاري نمايشگاه هاي مختلف در حال پيوستن به جرگه هنرمندان خوب هنر نقاشي هستند.



اثر : فريده لاشايي

" لاشايي" ادامه داد: من هميشه براي ديدن آثارنقاشان نسل جوان مشتاق بوده ام ودرجريان برگزاري نمايشگاه هايشان به نقد آثار اين گروه پرداخته ام. تصور من براين است كه در وضعيت فعلي، نقد موثري از آثار تجسمي به عمل نمي آيد . اين درحالي است كه نقد مي تواند اثر هنرمند را به چالش كشيده و مخاطب را به تامل در كنار يك اثر نقاشي وادارد. منتقد نيز مي تواند، نه با بيان ستيزه جويانه، بلكه با تفكري منطقي ، آثار قابل بحث را بررسي كند.



اثر : فريده لاشايي

اين نقاش در خصوص ورود هنرمدرن كه چندي است در هنرهاي تجسمي ما باب شده است نيز گفت : اين كه ما ممكن است آمادگي پذيرش اين نوع هنررا نداشته باشيم ، مطلقا اشتباه است. واقعيت اين است كه با ورود هنرمدرن، اجتماع وهمين طورهنرمند با به دست آوردن شناخت كافي به باور پذيري هنرمدرن دست مي يابند. من اخيرا در كارهاي كانسپچوالي كه جوانان انجام مي دهند، دقت كرده ام . بيشتر اين كارها به لحاظ محتوا و تكنيك هاي اجرايي، رشد و پيشرفت قابل ملاحظه اي كرده اند. درباره ويدئوآرت نيز بايد بگويم يك نوع ارتباط بينابين با هنرهاي تجسمي دارد. گرچه شما اين پرسش را مطرح مي سازيد كه به گفته برخي هنرمندان ويدئوآرت زير مجموعه هنرسينما به شمار مي آيد، بايد گفت اين گفته هم درست است. زيرا ويدئوآرت اساسا از سينما بهره گرفته است. اما در واقع اين سينماست كه از نقاشي بهره گرفته است. همان طوركه گفتم يك پل بينابيني، بين هنر تجسمي و سينما وجود دارد .